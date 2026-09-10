Vine gerul…

Nu vorbesc de gerul ăla adevărat, de temperaturi scăzute, viscol şi toate celelalte fenomene specifice iernii, ci de frisoanele care au început deja să mă încolţească, în plină caniculă, la gândul meciurilor din grupa Ligii Naţiunilor, până la care au mai rămas nici 3 săptămâni. Mă uit la lotul ultralărgit convocat de dl selecţioner Gheorghe Hagi şi tot ce îmi vine în minte citindu-l este celebră replica din nuvela „Alexandru Lăpușneanul”: „Proști, dar mulţi, Maria Ta!”.

Încerc să-mi imaginez pe care din armata de fundaşi convocată s-ar putea baza Gică pentru a securiza cât de cât poarta în care, evident, nu poate sta decât Ionuţ Radu, care pare într-o formă şi bună, şi de durată, de când a devenit „spaniol”. Dramatic e doar faptul că dacă Radu se (Doamne fereşte!) accidentează, rămânem complet descoperiţi pe postul ăsta unde altădată aveam supraofertă. Revin la linia de fund: dacă printre dv se află cineva care încă mai crede că Radu Drăgușin este fotbalist, vă rog să citiţi concluziile italienilor după primele 3 etape din Il Calcio: „Dacă ăsta e Drăgușin, e clar că Fiorentina nu are fundaşi!” Păi dacă Fiorentina n-are, cum credeţi că o să aibă România!?

La mijloc e nenorocire, dacă miza rămân tot rebuturile Stanciu şi Drăguş: primul nu joacă de vreo juma’ de an (dar ăsta şi când joacă… tot nu joacă!), iar ălălalt iar e cel mai bun din China, sănătate şi noi… succesuri! Ar mai fi Ianis, pe care numai tac’su l-ar mai putea convoca, după ce până şi turcii l-au gonit tocmai în Israel.

Rămâne atacul, în care dacă vom continua să aşteptăm ca Bîrligea să înscrie, atunci… mai avem de aşteptat! Pe bune, se anunţă frig de crapă pietrele la echipa naţională, începând chiar cu luna septembrie. Eu îmi pun totuşi nişte speranţe: în scoruri-record la care să luăm bătaie şi astfel să se care naibii alde Burleanu şi toată banda din jurul lui. Hai România, hai tricolori!