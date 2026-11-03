Viitoarea adversară a Cetății a primit o lovitură dură din partea FRF

Gloria Bistrița, viitoarea adversară a Cetății în Liga secundă, a primit o lovitură dură din partea FRF. Mai exact echipa ardeleană a fost sancționată cu pierderea cu 3-0, la „masa verde”, a partidei din etapa a IX-a disputată împotriva celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, care a fost câștigată pe teren cu scorul de 1-0.

Motivul? Formația din Bistrița nu a respectat regula de a avea permanent în teren un jucător U19 și unul U21 pe finalul partidei mai sus menționate. În urma acestei hotârâri, Gloria a coborât de pe locul 12 pe 14 în ierarhia Ligii a II-a.

Această întâmplare i-a fost fatală antrenorului Nicolae Grigore, care a fost înlocuit cu Sebastian Moga pe banca tehnică a grupării bistrițene.

Clasament actualizat Liga a II-a

1 Știința Poli Timișoara 12 8 4 0 23-10 28

2 Chindia Târgovişte 12 9 0 3 30-14 27

3 SC Popeşti-Leordeni 12 8 3 1 28-16 27

4 CSM Slatina 12 8 1 3 10-12 25

5 CSM Reşiţa 12 8 0 4 17-13 24

6 Cetatea Suceava 12 6 4 2 24-14 22

7 Concordia Chiajna 12 7 1 4 28-19 22

8 Metalul Buzău 12 6 3 3 14-9 21

9 FC Bihor Oradea 12 5 4 3 20-12 19

10 FC Bacău 12 5 3 4 23-14 18

11 Metaloglobus 12 5 3 4 17-16 18

12 CS Afumaţi 12 5 2 5 19-20 17

13 SCM Rm. Vâlcea 12 5 2 5 16-18 17

14 Gloria Bistriţa 12 5 0 7 14-18 15

15 Unirea Slobozia 12 3 2 7 15-15 11

16 Steaua Bucureşti 12 2 5 5 13-19 11

17 ASA Tg. Mureş 12 3 2 7 14-22 11

18 Olimpia Satu Mare 12 1 6 5 9-15 9

19 CSC 1599 Şelimbăr 12 2 3 7 8-22 9

20 CS Dinamo Bucureşti 12 2 2 8 16-32 8

21 CSL Ştefăneşti 12 2 0 10 7-29 6

22 CSC Dumbrăviţa 12 0 4 8 9-25 4