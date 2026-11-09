Viitoarea adversară a Cetății a fost detronată din fruntea clasamentului

Știința Poli Timișoara, viitoarea adversară a Cetății în campionat, a pierdut prima poziție în ierarhia Ligii a II-a în detrimentul Chindiei Târgoviște. Acest lucru s-a întâmplat după ce formația antrenată de Dan Alexa a o obținut doar o remiză, 0-0, luni după-amiază, în confruntarea de pe teren propriu cu CSM Reșița.

Partida, care a fost televizată, a fost marcată de protestele în masă ale fanilor timișoreni, care s-au manifestat în acest fel nemulțumiți fiind de programarea total nefericită a derbiul Banatului, în prima zi a săptămânii, de la ora 14.30.

„Televiziunea ucide pasiunea!”, „Audiență și bani > Respect pentru fani” sau „Am ajuns într-o situație frumoasă, să ne luăm concediu pentru un meci acasă!”, era scris pe bannerele afișate de fanii echipei timișorene pe durata întâlnirii.