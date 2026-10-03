Victorie spectaculoasă pentru Cetatea în amicalul de la Botoșani

Cetatea Suceava a obținut o victorie spectaculoasă în meciul amical disputat sâmbătă la amiază pe stadionul Municipal din Botoșani.

Elevii antrenorului Petre Grigoraș s-au impus cu 5-4 (2-3) în fața gazdelor, echipă de Liga I.

Pentru suceveni au marcat David (min. 41 penalty), Perju (min. 45), Ferhaoui (min. 46 și 90 +4), Bujor (min. 56).

Fiecare formație a mai avut câte un gol anulat, dar și câte o bară.

La meci a asistat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care și-a reiterat ideea de a construi un stadion nou, cu o capacitate de 15.000 de locuri.