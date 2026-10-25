Victorie pentru CSU II în Divizia A

CSU II Suceava a câștigat meciul de pe teren propriu cu CSU Galați disputat în etapa a VII-a a Diviziei A. Echipa antrenată de Vasile Boca s-a impus cu scorul de 36-31, la pauză 20-18.

Formația suceveană s-a bazat pe următorii jucători în această întâlnire: Daniil Novicov 10 intervenții, Adrian Mircea – Teodor Șut 7 goluri, Ionuț Babiuc 6, Cătălin Rusu 4, Luca Cazac 4, Mircea Cumpănașu 4, Iulian Lupu 4, Nicolas Zapodianu 3, Bogdan Doboșeru 2, Andrei Marcu 1, Răzvan Doboșeru 1, Sebastian Tabarcea, Andrei Batcă.

CSU II Suceava ocupă locul al treilea în Seria B a eșalonului secund, fiind depășită de CSM Sighișoara și CSM Odorheiu Secuiesc.

În runda următoare, programată pe 1 noiembrie, universitarii vor juca în deplasare cu HC II Buzău.