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Vicoveanul Alin Cârdei e unul dintre cei mai titrați jucători de futsal din România

Vicoveanul Alin Cârdei e unul dintre cei mai titrați jucători de futsal din România - Sursă foto frf.ro
Vicoveanul Alin Cârdei e unul dintre cei mai titrați jucători de futsal din România - Sursă foto frf.ro

La doar 24 de ani, suceveanul Alin Cârdei este unul dintre cei mai titrați jucători de futsal din România. Portarul originar din Vicovu de Sus a debutat în Liga I a la vârsta de doar 16 ani, pe când evolua la Bukovina Vicov. Între timp, a devenit jucător de bază al echipei naționale și a cucerit șase titluri de campion al României, unul cu Imperial WET Miercurea Ciuc și cinci cu United Galați, patru Cupe și trei Supercupe, iar site-ul oficial al FRF i-a dedicat un articol pe această temă.

Aflat în vacanța de vară, Alin organizează antrenamente și îi pregătește fizic pe copiii de la CS Vicovu de Sus.

Student în anul III la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați, Alin Cârdei are deja calificarea de antrenor personal acreditat de Federația Română de Culturism și Fitness, precum și studii recunoscute la nivel internațional de International Fitness and Bodybuilding Federation.

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