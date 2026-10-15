Viceprimarul PNL al Sucevei, Daniel Ungurian, acuză că i s-a pus „pumnul în gură” în ședința organizației municipale: „Din păcate, democrația a murit la PNL Suceava”

Viceprimarul liberal al municipiului Suceava, Daniel Ungurian, a lansat acuzații extrem de dure la adresa conducerii Organizației Municipale a PNL Suceava, după ședința care a avut loc în această seară. Ședința a fost condusă de deputatul Ioan Balan, președintele interimar al organizației. Daniel Ungurian a spus la finalul ședinței că nu a fost lăsat să-și exprime punctul de vedere, dar și că fără nici un fel de consultare cu membrii de partid, actualul primar al Sucevei, Vasile Rîmbu, va fi viitorul candidat al PNL pentru Primăria Suceava.

„Am vrut să vorbesc, dar am fost lăsat foarte puțin să vorbesc. Mi s-a pus pumnul în gură, mi s-a spus că nu am voie să vorbesc, să stau jos”, a declarat Daniel Ungurian.

El a criticat modul în care s-a desfășurat ședința, afirmând că nu a fost lăsat să vorbească atunci când a încercat să explice demersurile pe care le-a întreprins în calitate de consilier local sau ca viceprimar.

Unul dintre principalele motive de nemulțumire invocate de Daniel Ungurian este susținerea politică față de Vasile Rîmbu. Potrivit viceprimarului Sucevei, în cadrul ședinței s-a anunțat oficial că primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, este candidatul PNL, decizia fiind prezentată drept una luată la nivel național.

Daniel Ungurian a contestat însă modul în care ar fi fost adoptată o asemenea decizie și susține că reprezentanții liberali din Consiliul Local Suceava ar fi trebuit consultați. El afirmă că aceștia ar fi fost umiliți în repetate rânduri de primarul Vasile Rîmbu și că nu ar fi fost întrebați dacă își doresc susținerea acestuia.

„Eu aș numi PNL-ul Partidul Vasile Rîmbu, pentru că totul se face pentru Vasile Rîmbu, orice decizie, inclusiv voturi în Consiliul Local, chiar dacă nu credeam în ele, trebuia să votăm, că așa se decide, pro-Vasile Rîmbu”, a afirmat viceprimarul Sucevei.

Acesta a mai precizat că deputatul Ioan Balan i-a reproșat faptul că a semnat un convocator pentru o ședință extraordinară a Consiliului Local Suceava pentru data de 19 octombrie. Viceprimarul Sucevei a respins orice informație că ar fi acționat împotriva propriului partid, declarând că rămâne un liberal convins. În același timp, el a anunțat că își va schimba atitudinea în ceea ce privește votul asupra proiectelor de hotărâre din Consiliul Local.

„În continuare am de gând să spun adevărul. Asta am de gând să fac, de azi înainte nu voi mai vota proiecte de hotărâre, doar că vrea cineva. Votul trebuie să fie în cunoștință de cauză, cu acceptul meu și cu gândul la cetățeni”, a declarat Ungurian.

În final, Daniel Ungurian a spus că „din păcate, democrația a murit la PNL Suceava”.