Viceprimarul din Siret, găsit în conflict de interese și incompatibilitate

Viceprimarul orașului Siret, Dan Vasile Sauciuc, a fost găsit în conflict de interese și în incompatibilitate de către inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Conform unui comunicat de presă remis în cursul zilei de vineri, 31 iulie, începând cu data de 3 noiembrie 2020, viceprimarul a derulat și alte activități remunerate.

Mai exact, în perioada 3 noiembrie 2020 – 24 octombrie 2023 și ulterior din 12 decembrie 2023, a fost președinte al Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava (în perioada 03.11.2020 – 24.10.2023 și, respectiv, începând cu data de 12.12.2023).

De asemenea, în intervalul 24 octombrie – 25 noiembrie 2023, a fost președinte al Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava.

Al treilea lucru care i se impută de către ANI este că a deținut calitatea de membru, reprezentant al Consiliului Local al orașului Siret, în Comisia de concurs/examen, în vederea ocupării funcției de director medical la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, concurs organizat în data de 15 noiembrie 2024.

Reprezentanții ANI au transmis că Dan Vasile Sauciuc a fost informat despre aceste verificări și că a depus un punct de vedere.

În cazul viceprimarului din Siret au fost sesizate și organele de urmărire penală pentru a deschide un dosar.