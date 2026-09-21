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Viceprimarul Daniel Ungurian: „Suceava poate deveni o poartă economică a României către Ucraina”

Viceprimarul Daniel Ungurian a primit luni, la sediul Primăriei Suceava, o delegație a Consiliului de Export al României – Grupul de Acțiune pentru Reconstrucția Ucrainei
Viceprimarul Daniel Ungurian a primit luni, la sediul Primăriei Suceava, o delegație a Consiliului de Export al României – Grupul de Acțiune pentru Reconstrucția Ucrainei

Viitorul proces de reconstrucție a Ucrainei poate deschide o mulțime de oportunități pentru Suceava și pentru întreaga Bucovină – consideră viceprimarul Daniel Ungurian, care a primit luni, la sediul Primăriei Suceava, o delegație a Consiliului de Export al României – Grupul de Acțiune pentru Reconstrucția Ucrainei.

Delegația a fost condusă de președintele Corneliu Cîrstea, prim-vicepreședintele Cristian Trandafir și secretarul general Alexandru Dan Ionescu. A fost prezentă la întâlnire și Cornelia Bremond Ungureanu, consultantă în politici teritoriale, inovare, responsabilitate socială teritorială a companiilor și economie socială, din Franța.

„Domnia sa este originară din Suceava și lucrează cu multe instituții publice din zona Paris, fiind recunoscută pentru profesionalismul și experiența sa în proiecte publice, făcând mare cinste Bucovinei în Diaspora.

Am discutat despre oportunitățile pe care viitorul proces de reconstrucție le poate deschide pentru Suceava și pentru întreaga Bucovină.

Poziția noastră geografică, apropierea de granița cu Ucraina, infrastructura de transport, mediul universitar și, mai ales, antreprenorii puternici ai județului reprezintă atuuri importante.

Suceava poate deveni o poartă economică a României către Ucraina – un centru pentru logistică, construcții, producție, servicii și investiții”, a explicat Daniel Ungurian, după vizita oficială.

„Trebuie să fim pregătiți, să construim parteneriate și să punem mediul de afaceri sucevean la aceeași masă cu oportunitățile care se conturează. Pentru că poziția pe hartă este un avantaj.

Dar capacitatea de a transforma acest avantaj în dezvoltare ține de noi. Suceava are potențial! Suceava trebuie să fie pregătită!”, a concluzionat viceprimarul municipiului reședință de județ.

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