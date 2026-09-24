Viceprimarul Daniel Ungurian și-a dat demisia din AGA ACET, unde reprezenta Consiliul Local Suceava

Decizie fără precedent – viceprimarul Sucevei Daniel Ungurian și-a dat demisia din Adunarea Generală a Acționarilor de la cea mai mare societate în care acționar majoritar este Consiliul Local Suceava, ACET SA.

Demisia sa a fost înregistrată joi, 24 septembrie, la cauze fiind menționate motive personale.

Totuși, din ce se aude pe holurile Primăriei, cauza o reprezintă deficitara colaborare cu primarul Vasile Rîmbu, în cei doi ani de mandat fiind numeroase situații tensionate, punctate cu decizii și acțiuni care ridică mari semne de întrebare, nu doar discuții în contradictoriu, normale până la un punct în luarea oricăror decizii administrative.

Daniel Ungurian este al treilea reprezentant al Sucevei care își dă demisia din AGA la ACET, în actualul mandat, după ce și Lucian Harșovschi și Beniamin Atodiresei au făcut acest pas, în ianuarie 2025.

Până la numirea unui nou reprezentant al Consiliului Local în AGA la ACET nu pot fi luate alte decizii, acolo fiind de asemenea o situație tensionată și alambicată, din cauza luptei pentru supremație între două grupuri de interese, de unde și răsturnările de situație din ultima perioadă, cu conducere nouă de la o lună la alta.

Cel mai rapid, un nou reprezentant al CL în AGA a societății furnizoare de servicii de apă și canalizare ar putea fi desemnat în ședința de miercuri, 30 septembrie, dacă există consens politic.

Dacă nu… când ploaia o să mai răcorească spiritele „încinse” din administrație.