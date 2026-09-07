În prima zi de școală din anul școlar 2026-2027, viceprimarul Sucevei Daniel Ungurian a fost prezent la trei unități de învățământ din municipiul reședință de județ – o școală gimnazială și două licee.

Viceprimarul a transmis mesajul administrației locale, dar și al său personal, către elevi, cadrele didactice și părinții copiilor care învață la Școala 10, una dintre cele mai mari din oraș, din cartierul Burdujeni, la Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”, din cartierul George Enescu, și la Liceul ”Natanael”, din cartierul Ițcani.

Daniel Ungurian a felicitat reprezentanții unităților educaționale pentru rezultatele foarte bune obținute, a subliniat rolul esențial al cadrelor didactice în comunitate, în societate și le-a transmis rugămintea de a fi îngăduitori cu cei mici, ”să-i încurajați atunci când au nevoie, deoarece contează foarte mult când li se dă o a doua șansă”.

Viceprimarul Daniel Ungurian, prezent la deschiderea de an școlar la Școala 10, Colegiul „Spiru Haret” și Liceul „Natanael”

Elevilor adunați în curtea școlii/liceului sau în aulă, viceprimarul municipiului reședință de județ le-a vorbit și despre ceva ce nu se învață din manuale, dar e foarte important în viață:

”Știu că așteptați cu nerăbdare să mergeți în clase, să vorbiți cu colegii, să povestiți ce ați făcut peste vară, dar vreau să vă spun ceva despre un subiect care consider că este mai important decât performanța, notele, examenele – caracterul. A fi un om frumos trece dincolo de performanță, iar educația adevărată apare atunci când ceea ce știi se întâlnește cu ceea ce ești.

Viceprimarul Daniel Ungurian, cu copiii, în prima zi de școală

Viceprimarul Daniel Ungurian, prezent la deschiderea de an școlar la Școala 10, Colegiul „Spiru Haret” și Liceul „Natanael”

Viceprimarul Daniel Ungurian, prezent la deschiderea de an școlar la Școala 10, Colegiul „Spiru Haret” și Liceul „Natanael”

Viceprimarul Daniel Ungurian, prezent la deschiderea de an școlar la Școala 10, Colegiul „Spiru Haret” și Liceul „Natanael”

Viceprimarul Daniel Ungurian, prezent la deschiderea de an școlar la Școala 10, Colegiul „Spiru Haret” și Liceul „Natanael”

Viceprimarul Daniel Ungurian, prezent la deschiderea de an școlar la Școala 10, Colegiul „Spiru Haret” și Liceul „Natanael”

Lucrurile mărunte – un <mulțumesc frumos!>, <îmi pare rău>, <iartă-mă!> ori faptul că nu copiați la teste – sunt lucruri importante, care contează, inclusiv peste ani de zile, când veți fi oameni cu funcții importante, cu faimă, cu succes. Toate, dacă nu au în spate și puțin caracter, nu mai contează atât de mult. De aceea vă încurajez să fiți și oameni frumoși, de caracter.

Dragi copii, vă doresc să fiți curioși, să citiți mult, este foarte important ca în această epocă în care online-ul este rege să citiți o carte reală, să învățați, să fiți performanți, să luați note bune, dar în primul rând să fiți oameni de caracter”.

La ”Natanael”, administrația suceveană a fost reprezentată și de consilierul local Beniamin Atodiresei, care, printre altele, le-a subliniat părinților faptul că merită să facă toate sacrificiile posibile să asigure educația copiilor, pentru ca viitorul tuturor să fie unul mai bun.