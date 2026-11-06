Viceprimarul Daniel Ungurian a răbufnit în Consiliul Local: „Asta e o formă de șantaj!”

Momente tensionate în ședința de Consiliu Local de vineri, 6 noiembrie – unul dintre viceprimari a avut o reacție nervoasă imediat după ce un proiect de hotărâre a fost retras de primarul Vasile Rîmbu.

Ședința extraordinară convocată în principal pentru discutarea proiectelor rămase nediscutate la finele lunii trecute, din lipsă de cvorum, s-a remarcat prin absența unui număr destul de mare de consilieri locali. Inițial șapte, ulterior șase, apoi iar șapte.

Două locuri au rămas libere ca urmare a demisiilor medicilor Dorin Achiței și Răzvan Bandac. Celelalte, prin absentare, totală sau parțială, a unor consilieri care s-au remarcat prin opoziție față de executiv, la ședința anterioară.

Sosit în grabă, după ce se discutaseră primele două puncte de pe ordinea de zi, viceprimarul Daniel Ungurian a avut o răbufnire nervoasă după ce punctul șase de pe ordinea de zi a fost retras de către primarul Vasile Rîmbu, fără prea multe explicații.

”Sunt niște neclarități pe care îl invităm pe președintele comisiei de urbanism, Beni Atodiresei, să le explice în ședința viitoare”, a spus Rîmbu.

O reacție imediată a avut viceprimarul Daniel Ungurian, care a spus că nu consideră normală retragerea proiectului, pentru că este ”o formă de șantaj”.

”Este dreptul meu de a-l retrage de pe ordinea de zi”, i-a replicat primarul, care este inițiator al proiectului.

”Este dreptul dvs., adevărat, dar noi știm dincolo de ceea ce se vorbește…”, a mai spus Daniel Ungurian, care imediat după s-a ridicat de la masa discuțiilor, iar în scurt timp a și părăsit sala de ședințe a Consiliului Local.

Proiectul vizează o investiție imobiliară a companiei NTH Bucovina în zona centrală a Sucevei, administratorul acesteia fiind Marius Neagu, principalul finanțator al echipei de fotbal Cetatea Suceava.

Incidentul, dar și ședința în sine demonstrează că în continuare există o situație tensionată atât la nivelul conducerii Primăriei Suceava, cât și în relația primarului cu membrii deliberativului local, ceea ce poate duce la blocarea adoptării unor proiecte inițiate, în special a celor care necesită 16 voturi, adică două treimi dintre consilieri.