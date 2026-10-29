Viceprimarul Daniel Ungurian a plecat din ședința de Consiliu Local după un schimb de replici dure cu primarul Vasile Rîmbu

Situație inedită în Consiliul Local Suceava – unul dintre viceprimari a părăsit ședința după un aprins schimb de replici cu primarul Vasile Rîmbu. Discuțiile au pornit de la o serie de investiții pentru care s-au cerut avizele comisiilor de specialitate, iar Beniamin Atodiresei a semnalat o serie de probleme, reclamând chiar un abuz al secretariatului CL.

În discuții a intervenit și viceprimarul Daniel Ungurian, iar primarul Vasile Rîmbu, deranjat de turnura discuțiilor, i-a spus printre dinți: ”Ești un prost…”

Deranjat, cu obrajii roșii de indignare, viceprimarul liberal s-a ridicat de la masa discuțiilor și a părăsit ședința de Consiliu Local, spunând că nu poate continua în astfel de condiții. În drum spre ușă, a murmurat, ca pentru el: ”Dacă ești un nesimțit…”

Ulterior a oferit câteva explicații referitor la gestul său de protest și a cerut procurorului general al României verificarea ilegalităților din Primăria Suceava.