Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a contestat în instanță excluderea din PSD

Decizia conducerii PSD Suceava de a-l elimina din partid pe viceprimarul municipiului reședință de județ, Dan Ioan Cușnir, mută tabăra confruntărilor pe holurile instanțelor de judecată. După 23 de ani petrecuți în politică sub sigla social-democrată, după excluderea din PSD Dan Ioan Cușnir a contestat la Tribunalul Suceava această acțiune, invocând, printre altele, vicii de procedură, conform unor surse apropiate cazului. PSD n-ar fi respectat pașii statutari în organizarea ședințelor succesive în care i-a ridicat sprijinul politic lui Cușnir, ca de exemplu modul de înștiințare a membrilor: convocatorul oficial ar fi fost distribuit participanților abia după finalizarea votului și închiderea ședinței.

Reamintim că săptămâna trecută Biroul Permanent Municipal al PSD Suceava a votat excluderea lui Dan Ioan Cușnir cu 18 voturi pentru, două abțineri și un singur vot împotrivă, urmat de un vot în unanimitate la nivel județean. Motivul oficial invocat de conducerea PSD a fost nerespectarea deciziilor politice ale formațiunii, anume că Dan Cușnir ar fi refuzat să susțină proiectul social-democrat de reducere a taxei anuale pentru parcările de reședință de la 500 la 100 de lei. Prin această acțiune deschisă pe 30 octombrie a.c. la Tribunalul Suceava, Dan Ioan Cușnir încearcă să blocheze temporar mecanismele administrative prin care Prefectura ar fi urmat să îi constate încetarea mandatului de consilier local și, implicit, pierderea funcției de viceprimar.