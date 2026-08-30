Vicepremierul Tánczos Barna, pe Via Transilvanica, la Putna, alături de frații Ușeriu: „O frumusețe de traseu”

Vicepremierul Tánczos Barna a mers, sâmbătă, 29 august, pe Via Transilvanica, în zona Putna, alături de frații Alin și Tibi Ușeriu și de sute de drumeți, cu ocazia lansării noii variante a tronsonului dintre Putna și Sucevița.

Noua rută, de 17 kilometri, a fost reconfigurată în special pentru cei care aleg să parcurgă Via Transilvanica la pas, în urma colaborării dintre Tășuleasa Social, Romsilva, Direcția Silvică Suceava, ocoalele silvice, administrațiile locale și voluntari.

La finalul drumeției, Tánczos Barna a vorbit despre colaborarea dintre comunitatea drumeților și cea a silvicultorilor, două grupuri care, în urmă cu câțiva ani, se aflau, după cum povestește vicepremierul, în „tabere adverse”.

Potrivit vicepremierului, voluntarii de la Tășuleasa Social și silvicultorii s-au întâlnit pentru prima dată într-un cadru organizat în urmă cu patru ani. Atmosfera era una tensionată, iar întrebarea care îi despărțea era una aparent simplă: „A cui este pădurea? A drumeților de pe Via Transilvanica sau a ocoalelor silvice?”.

Întâlnirea fusese convocată tocmai pentru a încerca apropierea celor două comunități.

„Ce nu am reușit să fac eu pe loc, atunci, la sediul Tășuleasa Social, a făcut-o Via Transilvanica, cărarea care unește comunități”, a transmis vicepremierul.

„Alin și Tibi, felicitări!”

La Putna, comunitatea drumeților a primit, în acest weekend, un nou „cadou”: o potecă refăcută prin munca a peste 150 de silvicultori din șapte ocoale silvice din județul Suceava.

Poteca a fost amenajată manual, cu sapa, pe o lungime de aproape un kilometru.

Vicepremierul a parcurs traseul alături de sute de drumeți și de frații Alin și Tibi Ușeriu, apreciind implicarea acestora în dezvoltarea Via Transilvanica.

„Alin și Tibi, felicitări! Nu v-ați lăsat până nu ați rezolvat-o și pe aceasta!”, a transmis acesta.

Pentru a ilustra transformarea locului, vicepremierul a publicat și două fotografii: una realizată în urmă cu patru ani, când poteca fusese distrusă de tafuri, și una cu traseul refăcut manual de silvicultori.

„Ca dovadă că se poate”, a fost concluzia sa.