Viață salvată în ultima secundă la Spitalul Clinic de Urgență din Suceava

Un bărbat în vârstă de doar 39 de ani, trimis de la Siret cu simptome clare de infarct miocardic, a fost salvat în ultimul moment de echipa medicală, după ce inițial refuzase internarea în spital.

Potrivit doctorului cardiolog intervenționist Paul Turcoman, pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu modificări cardiace specifice unui infarct, simptome care însă au remis temporar, oferindu-i bărbatului falsa impresie că pericolul a trecut. Din acest motiv, tânărul a refuzat categoric să rămână în spital, dar șansa lui a fost o doctoriță cardiolog din cadrul spitalului sucevean, al cărei profesionalism s-a reflectat nu doar în diagnostic, ci și în capacitatea de comunicare. Cu abilitate și tact, dr. Ancuța Chitic i-a explicat riscurile la care se expune și a reușit, într-un final, să îl convingă de necesitatea internării. Refuzul inițial al pacientului s-ar fi putut dovedi fatal în doar câteva ore sau zile.

Decizia de a rămâne în spital i-a permis medicului cardiolog intervenționist Paul Turcoman să efectueze o coronarografie, investigație care a scos la iveală o realitate medicală înfricoșătoare. „La coronarografia pe care i-am făcut-o azi i-am găsit o afectare soră cu moartea”, a declarat doctorul Paul Turcoman. Investigația a arătat o blocare pe trunchiul principal, cea mai importantă arteră care hrănește cordul, o situație în care supraviețuirea este o chestiune de minute sau ore.

Doctorul Turcoman a realizat o procedură de urgență prin care a montat un stent pe trunchiul principal, restabilind fluxul de sânge către inimă. Datorită rapidității intervenției și mobilizării medicilor, pacientul este acum stabil.

„Este bine și are șanse mari să se întoarcă în familie”, a transmis, cu ușurare, medicul cardiolog intervenționist. Cazul avertizează asupra faptului că infarctul nu mai este o boală a bătrâneții, ci afectează tot mai mulți tineri. De data aceasta, dialogul dintre medic și pacient și precizia din sala de intervenție au învins moartea.