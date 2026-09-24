Vatra Dornei se pregătește pentru o nouă seară dedicată alergării montane. Pe 3 octombrie 2026 va avea loc cea de-a treia ediție a „Veverița Night Run”, competiție care îi invită pe iubitorii de mișcare să descopere potecile din zona Dornelor la lumina lanternelor frontale.

Evenimentul propune o experiență diferită de competițiile clasice de alergare, participanții urmând să parcurgă traseele pe timp de noapte, prin pădure și pe poteci montane. Organizatorii promit o combinație de sport, adrenalină și atmosferă specifică începutului de toamnă în Bucovina.

La ediția din acest an sunt pregătite două curse pentru adulți, de 12 și 24 de kilometri. Traseele pornesc și se încheie în zona Pârtiei Veverița, iar punctul cel mai înalt al circuitelor ajunge la 1.301 metri, în zona Vârfului Diecilor.

Cursa de 12 kilometri – Cross este destinată celor care vor să se bucure de experiența alergării nocturne pe un traseu mai scurt, în timp ce proba de 24 de kilometri – Semimaraton se adresează celor pregătiți pentru o provocare mai lungă.

Pe lângă cele două curse pentru adulți, evenimentul include și curse pentru copii, astfel încât experiența „Veverița Night Run” să fie accesibilă și celor mai mici iubitori ai alergării.

„Veverița Night Run” revine la Vatra Dornei. A treia ediție a competiției de alergare montană are loc pe 3 octombrie

Alergare prin munte, la lumina frontalelor

„Veverița Night Run” a pornit de la ideea de a valorifica într-un mod diferit peisajul montan și potecile din Vatra Dornei. Organizatorii au transformat astfel pădurea, întunericul și atmosfera de munte într-un traseu de competiție.

„Pe 3 octombrie stingem lumina și aprindem frontalele”, este mesajul transmis de organizatori, care îi îndeamnă pe participanți să se pregătească pentru o cursă în care întunericul face parte din provocare.

Competiția este construită în jurul unei experiențe care depășește simpla alergare de la start la finish: poteci prin pădure, temperaturi specifice lunii octombrie, lumini ale frontalelor și un traseu montan care îi va pune la încercare pe participanți.

„Veverița Night Run” revine la Vatra Dornei. A treia ediție a competiției de alergare montană are loc pe 3 octombrie

Înscrierile sunt deschise

Înscrierile pentru „Veverița Night Run” 2026 se fac exclusiv online, pe veveritanightrun.ro. Pentru cursele adulților, înscrierea devine validă după achitarea taxei de participare.

Organizatorii precizează că înscrierile se închid în 3 octombrie 2026, la ora 12:00, iar pentru probele adulților nu vor fi disponibile înscrieri la fața locului. Excepție fac cursele pentru copii, unde înscrierea va putea fi făcută și în ziua evenimentului.

Cea de-a treia ediție a Veverița Night Run este pregătită de o echipă de oameni implicați în activitățile sportive și turistice din zona Vatra Dornei, alături de voluntari și parteneri. În spatele evenimentului se află luni de pregătiri, de la stabilirea traseelor și organizare până la logistică și coordonarea voluntarilor.

Pe 3 octombrie, la Vatra Dornei, organizatorii îi așteaptă la start atât pe alergătorii experimentați, cât și pe cei care vor să încerce pentru prima dată o competiție de alergare montană desfășurată pe timp de noapte.