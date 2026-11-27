Consilierul USR acuzat de agresiune la Gălănești susține că el a fost atacat și a obținut ordin de protecție împotriva consilierului AUR Vasile Șorodoc. După ce Monitorul de Suceava a relatat cazul altercației petrecute luni, 23 noiembrie 2026, în sediul Primăriei Gălănești, în urma căreia filiala județeană AUR și deputatul Petru Gabriel Negrea au acuzat doi consilieri USR că l-ar fi agresat fizic pe alesul local AUR Vasile Șorodoc, informații transmise de USR prezintă o variantă diametral opusă a incidentului.

Consilierul local USR Adrian-Constantin Babalean a transmis un punct de vedere în care respinge acuzațiile și afirmă că, în realitate, el a fost cel atacat pe holul instituției, imediat după încheierea ședinței de Consiliu Local. Acesta precizează că a suferit leziuni atestate medical, are calitatea de persoană vătămată și a obținut un ordin de protecție împotriva lui Vasile Șorodoc.

„Subsemnatul Babalean Adrian sunt consilier în cadrul Consiliului Local Gălănești, iar la respectiva dată am fost atacat de numitul Șorodoc Vasile, pe holul instituției, după încheierea ședinței de Consiliu Local, acesta cauzându-mi leziuni ce au fost atestate medical. În urma acestui incident, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a deschis un dosar penal față de numitul Șorodoc Vasile pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă și a fost emis în favoarea mea un ordin de protecție ce îl obligă pe acesta să păstreze o distanță de minim 100 de metri față de subsemnatul și familia mea”, a transmis consilierul USR.

Acesta califică informațiile apărute inițial în spațiul public drept false și denaturate, menite să îi lezeze imaginea, și își exprimă încrederea că procurorul de caz va stabili vinovăția pe baza probelor administrate legal.

„Condamnăm orice formă de violență și cerem o anchetă transparentă”

Într-un comunicat de presă transmis pe această temă, USR Suceava arată că a analizat documentele întocmite de poliție, din care reies două relatări complet diferite asupra aceleiași scene petrecute în jurul orei 17:20, la care au asistat și consilierii Cătălin Corfuș și Mihai Galan.

Potrivit comunicatului USR, pe de o parte există dosarul penal nr. P/82132, deschis in rem, cu privire la faptă, pentru lovire sau alte violențe, în care s-a consemnat relatarea potrivit căreia Adrian Babalean l-ar fi lovit pe Vasile Șorodoc, acesta din urmă fiind transportat la spitalul din Rădăuți cu diagnosticul prezumtiv de traumatism cranio-facial și contuzii.

Pe de altă parte, în baza plângerii penale depuse de Adrian Babalean, polițiștii au emis pe 24 noiembrie un ordin de protecție provizoriu, document în care se consemnează că Vasile Șorodoc l-ar fi amenințat și lovit cu pumnul în zona feței, iar apoi în mod repetat cu o geantă din piele, provocându-i leziuni vizibile. Conform relatării lui Babalean, susținută și de cei doi consilieri martori, Corfuș și Galan, alesul USR s-a ferit, moment în care Șorodoc, încercând să îl lovească, s-a dezechilibrat și a căzut pe scări.

„USR nu alege între cele două relatări consemnate de poliție și nu trage concluzii în locul anchetatorilor. Aceștia trebuie să stabilească, prin audierea martorilor și prin expertiza medico-legală, dacă rănile consilierului AUR provin dintr-o lovitură sau dintr-o cădere. USR nu tolerează violența, indiferent de cine o exercită. Așteptăm rezultatul anchetei și ne vom pronunța după ce îl cunoaștem. Până atunci se aplică prezumția de nevinovăție pentru toți cei implicați”, au mai transmis reprezentanții USR.