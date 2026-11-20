Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, a adresat o interpelare prim-ministrului României, Luca Niculescu, prin care solicită informații detaliate despre stadiul reconstrucției infrastructurii afectate de inundațiile din iulie 2025, în zona orașului Broșteni.

Veronica Grosu a solicitat Guvernului să prezinte situația actualizată a finanțărilor, lucrările care nu au încă asigurată finanțarea și calendarul concret pentru refacerea drumurilor, podurilor și a celorlalte obiective afectate de viituri. Grosu a arătat că în noiembrie 2026 a fost anunțat un contract de finanțare în valoare de aproximativ 125 de milioane de lei, prin mecanismul european Restore, destinat refacerii a aproape 16 kilometri de drumuri, a șase poduri și a 54 de podețe. Deputata AUR de Suceava atrage atenția că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aproximativ 10 kilometri de pe DJ 174E nu ar fi fost incluși în această finanțare.

Astfel, Veronica Grosu îi solicită premierului o evidență completă a drumurilor, podurilor, podețelor, obiectivelor hidrotehnice și a celorlalte bunuri publice afectate de inundații, precum și valoarea estimată a intervențiilor și stadiul fiecărui obiectiv.

De asemenea, parlamentarul cere prezentarea distinctă a sumelor aprobate, contractate și plătite prin mecanismul Restore, de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din alte surse de finanțare, inclusiv a eventualelor cheltuieli neeligibile și cofinanțări.

O altă problemă semnalată de Veronica Grosu vizează lucrările care nu beneficiază încă de finanțare, în special sectoarele de drum menționate de pe DJ 174E. Deputata AUR solicită Guvernului să precizeze și valoarea necesară pentru finalizarea acestora și sursele alternative de finanțare identificate. De asemenea, ea a cerut și prezentarea unui calendar clar pentru fiecare investiție, cu termene pentru organizarea achizițiilor, semnarea contractelor, începerea și finalizarea lucrărilor. Totodată, Veronica Grosu vrea să afle informații despre soluțiile provizorii prin care va fi asigurată circulația până la finalizarea și recepția lucrărilor.

Nu în ultimul rând, Veronica Grosu solicită informații cu privire la lucrările de consolidare, drenaj, protecție a malurilor și reducere a riscului de inundații, la valoarea intervențiilor provizorii, dar și la atribuțiile și termenele ce revin ministerelor, autorităților județene și locale pentru lucrările rămase de realizat. „Vă solicit să precizați suma totală necesară reconstrucției, partea deja acoperită prin finanțări ferme, diferența nefinanțată și calendarul asumat pentru fiecare investiție”, a transmis Veronica Grosu în interpelare.

Deputatul solicită un răspuns elaborat în colaborare cu Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor și autoritățile locale competente.