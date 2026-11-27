Asociaţia de Artă „Nicolae Tonitza” din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, organizează, marți, 1 Decembrie 2026, la ora 12:00, la Galeria de Artă a USV, vernisajul expoziției „Salonul de iarnă”.

Expun artiştii: Loredana Axinte, Bogdan Antonovici, Sorin Baciu, Genoveva Bogdan, Sorin Mihai Bărgăoan, Mihaela Crăciun, Maria Ionela Frăsinaru, Cristina Iuliana Iacob, Alina Elena Lăzărean, Leonard Adrian Melisch, Ana-Maria Ovadiuc Amo, Lavinia Oniu, Ioana Cezara Poiată, Claudia Prelipcean, Alexandra Palagheanu, Marina Pişta, Sofia Mateş – Stanciu (FLSC, CMIC I), Ovidiu Stanciu (FLSC, CFM I), Brânduşa Mateş – Stanciu, Mihai Varzari, Viorica Lidia Vargan și Micsandra Vraci. Curator: Ana-Maria Ovadiuc AMO. Perioada expozițională: 1-31 decembrie 2026.