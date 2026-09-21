Vernisajul expoziției de grafică „Albastros”, miercuri, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor

La Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei va avea loc miercuri, 23 septembrie 2026, la ora 16:00, vernisajul expoziției de grafică „Albastros”, semnată de artistul Mihail Gavril, un eveniment dedicat memoriei poetului Nicolae Labiș, în contextul „2026 – Anul Nicolae Labiș”. Curator: Niculai Barbă. Expoziția de grafică „Albastros” este una itinerantă.

Prin lucrări de o puternică expresivitate plastică, construite în registrul mixed-media și al graficii contemporane, artistul propune o reinterpretare vizuală a universului labișian: poetul apare simultan ca memorie, simbol, destin și energie creatoare.

Chipul său iconic, fragmentele manuscrise, simbolurile ascensionale și dominanta cromatică albastră compun un discurs artistic despre fragilitate, ideal, genialitate și posteritate.

„Va fi o întâlnire cu desenul, sensibilitatea și forța evocatoare a unui artist pentru care imaginea devine o formă de dialog cu poezia și cu memoria. În anul în care îl readucem în conștiința noastră pe Nicolae Labiș, vă invităm să ne întâlnim într-unul dintre cele mai frumoase spații culturale ale Dornei și să celebrăm împreună arta care păstrează vie memoria și memoria care continuă să inspire artă”, transmit organizatorii evenimentului.

Expoziția poate fi vizitată până pe 27 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 12:00-16:00, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor.