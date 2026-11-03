Vernisajul expoziției de fotografie „Día de los Muertos”, miercuri, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei vă invită miercuri, 4 noiembrie 2026, la ora 13:00, la Muzeul de Istorie din Suceava, la vernisajul expoziției de fotografie „Día de los Muertos”, semnată de fotograful Marian Plaino.

Evenimentul, curatoriat de dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, propune publicului o incursiune vizuală în universul fascinant al tradițiilor mexicane dedicate celebrării vieții și memoriei celor dispăruți.

Intrarea este liberă. Lucrările pot fi admirate în perioada 4 noiembrie – 4 decembrie 2026.