Vernisaj de artă digitală semnat de Tatiana Coțofan, la Avantgarde

Tatiana Coțofan, doctor în filologie și graphic designer la ASSIST Software, pregătește un nou vernisaj de artă digitală, care va avea loc vineri, 23 octombrie, la ora 18:30, la cafeneaua Avantgarde din Suceava (str. Mihai Eminescu, nr. 3).

Expoziția reunește 30 de lucrări realizate în perioada februarie – iulie 2026, lucrări prin care artista explorează experiențe emoționale sau intelectuale și le dă o înfățișare feminină.

„Îmi propun pentru evenimentul acesta să încurajez socializarea și discuțiile despre artă, în special pentru că observ cât de afectat este acest domeniu de inteligența artificială”, mărturisește aceasta.

Tânăra originară din Republica Moldova face artă digitală din 2021, iar în 2024 a avut prima expoziție, la Centrul Cultural Bucovina. Anul acesta, parcursul artistic a fost completat de premiul I pentru grafică, obținut la Salonul Artiștilor Plastici Amatori.

În paralel cu activitatea artistică, Tatiana Coțofan a urmat un amplu traseu academic. Și-a finalizat doctoratul în filologie – engleză la Universitatea „Ovidius” din Constanța, susținându-și teza în luna martie 2026, cu calificativul Magna cum laude.

După încheierea acestei etape, creația artistică a revenit însă în prim-plan, iar lunile următoare au adus un număr important de lucrări, reunite acum în expoziția de la Avantgarde.