Verificări la utilajele de deszăpezire și la stocurile de material antiderapant

Planul de acțiune pentru gestionarea fenomenelor meteorologice extreme și protejarea categoriilor vulnerabile de populație în sezonul rece 2026-2027 s-a stabilit, miercuri, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, sub conducerea prefectului Traian Andronachi.

Potrivit comunicatului transmis de Instituția Prefectului, principalele direcții de acțiune vizează prevenirea blocajelor rutiere, asigurarea continuității serviciilor publice și intervenția rapidă în cazul ninsorilor abundente, viscolului, poleiului sau gerului.

Instituțiile cu atribuții în domeniu au primit sarcina de a verifica starea tehnică și operativitatea utilajelor de deszăpezire, precum și existența stocurilor necesare de material antiderapant și combustibil. Totodată, pentru zonele și localitățile cu risc ridicat de înzăpezire trebuie stabilite din timp capacitățile de intervenție pentru drumurile naționale, județene și comunale.

Un accent deosebit este pus pe comunicarea rapidă a avertizărilor meteorologice către populație și pe menținerea căilor de acces libere pentru ambulanțe și echipajele de salvare. În paralel, autoritățile vor verifica instalațiile de încălzire și respectarea normelor de prevenire a incendiilor în instituții și localități, urmând ca și unitățile de învățământ să fie pregătite pentru a funcționa în condiții de iarnă. Pe lista priorităților se află comunitățile greu accesibile, persoanele cu dizabilități, pacienții cu afecțiuni cronice și cei care depind de tratamente medicale periodice.

Patrule mixte pentru salvarea persoanelor fără adăpost

O altă componentă a ședinței CJSU Suceava a vizat protejarea persoanelor fără adăpost, extrem de expuse în perioadele cu temperaturi scăzute. Primăriile din județ au obligația de a identifica aceste persoane pe raza localităților și de a pregăti spații destinate cazării temporare. În zilele și nopțile geroase vor fi organizate acțiuni de patrulare în zonele frecventate de oamenii străzii. La aceste misiuni vor participa echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă”, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”, Serviciului de Ambulanță Județean și poliției locale. Persoanele găsite în stradă vor fi evaluate medical la fața locului, și cele cu probleme grave vor fi preluate de ambulanțe, iar celelalte vor fi transportate către adăposturile amenajate de autoritățile locale.

Reprezentanții Prefecturii Suceava fac apel și la responsabilitatea cetățenilor pentru evitarea incidentelor în lunile următoare. Sucevenii sunt sfătuiți să urmărească buletinele meteorologice oficiale, să își adapteze deplasările la starea carosabilului și să exploateze în siguranță sursele de încălzire pentru a preveni incendiile sau intoxicațiile. De asemenea, proprietarii și administratorii de imobile au obligația de a curăța zăpada și gheața de pe trotuare și de a îndepărta țurțurii care pun în pericol trecătorii. Nu în ultimul rând, cetățenii sunt rugați să manifeste solidaritate față de vecinii vulnerabili și să anunțe imediat autoritățile dacă observă persoane fără adăpost expuse frigului.

„Siguranța cetățenilor, protejarea vieții și prevenirea situațiilor de urgență reprezintă priorități ale tuturor instituțiilor implicate în gestionarea sezonului rece”, au subliniat reprezentanții prefecturii.