Verificarea hidranților din municipiul Suceava, solicitată din vara anului trecut de consilierul local Mihai Doru Anghelea

Incendiul care a mistuit vineri seara acoperișul unui bloc locuit, din cartierul Burdujeni, provocând pagube și la etajele inferioare și nu numai, a epuizat rapid resursele de apă din auto-specialele cu care s-a intervenit la stingere. Din fericire, în zona respectivă sunt montați mai mulți hidranți publici. Din păcate, unii nu au funcționat cum ar fi trebuit, o luptă contra-timp fiind dată și pentru a-i face să fie funcționali, de către numeroși dintre salvatori. Ca alternativă, s-a apelat la hidranți mai îndepărtați, precum cei din parcarea LIDL de pe strada Cuza Vodă, la umplerea auto-specialelor, lupta cu focul fiind purtată pe parcursul mai multor ore.

În aceste condiții, consilierul local USR Mihai Doru Anghelea a remarcat faptul că încă din vara anului trecut a solicitat conducerii Primăriei Suceava să dispună o verificare a stării de funcționare a tuturor hidranților publici din municipiul reședință de județ. Demersul său a venit ca urmare a unui semnal de alarmă primit de la un cetățean, Iulian Tudosă.

Drept urmare, încă de la sfârșitul lunii iunie 2025 a înaintat o adresă oficială și către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și ACET SA prin care a solicitat același lucru, verificarea stării de funcționare a hidranților publici din municipiu, însă nu a primit nici un răspuns. Mihai Doru Anghelea a precizat că a solicitat în mod oficial inventarierea tuturor hidranților publici existenți pe raza municipiului, verificarea stării tehnice și a funcționalității acestora, identificarea zonelor vulnerabile în care nu există acces rapid la o sursă de apă pentru stingerea incendiilor, precum și întocmirea unui raport tehnic cu concluzii și propuneri, care să fie prezentat Consiliului Local.

Conmform unui răspuns al Primăriei Suceava, din ianuarie 2026, la nivelul municipiului sunt 512 hidranți, din care 448 funcționali (din care 37 nu au fost verificați din cauză că în momentul acțiunii accesul era blocat de mașini a căror proprietari nu au fost identificați). De 27 de hidranți se știa sigur că sunt nefuncționali.

Dacă între timp s-a luat vreo măsură de către ACET în privința celor defecți și a celor care nu au putut fi verificați – 64 de hidranți în total, rămâne de văzut la noile verificări pe care le-a demarat Primăria Suceava ca urmare a incendiului blocului din Burdujeni.