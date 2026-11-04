Vatra Dornei va găzdui luna aceasta Campionatul European de Ciclocros pentru Tineret și Masters

Municipiul Vatra Dornei va găzdui, în perioada 13–15 noiembrie 2026, Campionatele Europene de Ciclocros pentru Tineret și Masters – 2026 UEC Cyclo-Cross Youth & Masters European Championships. La competiția organizată de Clubul Sportiv A Pedal Forward, în colaborare cu Federația Română de Ciclism și Uniunea Europeană de Ciclism (UEC), sunt așteptați peste 300 de sportivi din aproximativ 25 de țări europene.

Potrivit organizatorilor, desemnarea municipiului Vatra Dornei ca gazdă a competiției pentru două ediții consecutive, în 2026 și 2027, confirmă locul tot mai important pe care România îl ocupă în ciclismul european. Evenimentul beneficiază de sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Consiliului Județean Suceava, care este principalul finanțator al competiției și al Primăriei Municipiului Vatra Dornei.

Timp de trei zile, centrul municipiului se va transforma într-un spațiu dedicat ciclocrosului, unde publicul va putea urmări sportivi din întreaga Europă. Competiția de tineret se adresează categoriilor U15 și U17, pentru sportivi cu vârste între 13 și 16 ani. Ediția din acest an include și întrecerile categoriei Masters, precum și, în premieră pentru România, cea de-a doua etapă a Cupei României de Ciclocros.

Marius Rîpan: „Aceste competiții nu doar că au adus un plus de vizibilitate orașului nostru, dar au și contribuit la dezvoltarea turismului și la promovarea valorilor sportive sănătoase în rândul tinerilor”

Alegerea municipiului Vatra Dornei pentru două ediții consecutive ale acestei competiții este rezultatul colaborării dintre Federația Română de Ciclism, Clubul Sportiv A Pedal Forward și autoritățile locale și județene. De precizat că Vatra Dornei a găzduit deja două evenimente internaționale importante, Campionatul Balcanic de Ciclocros, în 20 ianuarie 2024, și etapa a III-a a Cupei Europene de Ciclocros, în 26 octombrie 2024, prima competiție de acest fel desfășurată în România.

Președintele Uniunii Europene de Ciclism, Enrico Della Casa, a apreciat că alegerea acestui municipiu reprezintă un pas important pentru dezvoltarea Campionatelor Europene de Ciclocros pentru Tineret și Masters, subliniind cadrul natural și experiența acumulată de organizatorii locali. La rândul său, Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism, a evidențiat importanța continuării proiectelor internaționale începute în 2024 și a mulțumit UEC pentru încrederea acordată României.

Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, a transmis că organizarea campionatelor reprezintă atât o onoare, cât și o responsabilitate pentru administrația locală. Edilul a arătat că evenimentele sportive contribuie la promovarea orașului și la dezvoltarea turismului, iar obiectivul autorităților este ca Țara Dornelor să devină o destinație importantă pentru iubitorii ciclismului. „Aceste competiții nu doar că au adus un plus de vizibilitate orașului nostru, dar au și contribuit la dezvoltarea turismului și la promovarea valorilor sportive sănătoase în rândul tinerilor.

Ne angajăm să facem toate demersurile necesare pentru a asigura succesul acestui eveniment. Vom colabora îndeaproape cu Federația Română de Ciclism și cu forurile internaționale, pentru a ne asigura că toate aspectele organizatorice sunt bine puse la punct.

Ne dorim să facem din Țara Dornelor o destinație de excelență pentru toți pasionații de bicicletă. Vatra Dornei are potențialul de a deveni un centru important pentru sporturile de acest gen, iar noi suntem hotărâți să valorificăm această oportunitate și să facem din Campionatele Europene de Ciclocros pentru Tineret și Masters un eveniment memorabil, care va rămâne în istoria orașului nostru”, a spus Marius Rîpan.

La rândul său, președintele Clubului Sportiv A Pedal Forward și directorul competiției, Bogdan Brînză, a precizat că proiectul urmărește popularizarea ciclismului în rândul tinerilor și transformarea Vatra Dornei și a Bazinului Dornelor într-un centru al ciclismului din Europa de Est. Acesta a mulțumit în mod special Consiliului Județean Suceava, principalul finanțator al ediției din 2026, precum și Primăriei Vatra Dornei și partenerilor implicați.

Consiliul Județean este principalul finanțator al competiției

Mai trebuie precizat că CJ Suceava a aprobat, în ședința din 29 octombrie 2026, o finanțare de 200.000 de lei pentru organizarea campionatelor. Primăria Municipiului Vatra Dornei a alocat, prin Consiliul Local, încă 55.000 de lei. Organizatorii consideră că investiția va contribui atât la dezvoltarea sportului, cât și la promovarea turistică a zonei. Prezența sportivilor, delegațiilor și spectatorilor este așteptată să aducă beneficii unităților de cazare, restaurantelor, serviciilor de transport și altor afaceri locale. Astfel, organizatorii au mulțumit Consiliului Județean Suceava, președintelui Gheorghe Șoldan, administratorului public Cezar Ioja, Primăriei Vatra Dornei și primarului Marius Rîpan pentru încrederea acordată și implicarea în realizarea acestui proiect.

Competiția va putea fi urmărită în direct pe TVR Sport, iar promovarea va continua prin platformele digitale și canalele de social media ale Uniunii Europene de Ciclism, Federației Române de Ciclism și Eurosport România.

Restricții temporare de circulație în centrul orașului

Pentru amenajarea traseului și desfășurarea competiției în condiții de siguranță, circulația rutieră va fi închisă pe strada Republicii, pe tronsonul cuprins între parcarea Complexului Balnear Bradu–Călimani și strada Unirii.

Restricția va fi valabilă începând din 12 noiembrie 2026, ora 09:00, până în 15 noiembrie 2026, ora 23:00. Participanții la trafic și locuitorii sunt îndemnați să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului responsabil de siguranța evenimentului.

Campionatele sunt organizate de Clubul Sportiv A Pedal Forward, cu sprijinul financiar principal al Consiliului Județean Suceava și cu susținerea Primăriei Municipiului Vatra Dornei. Printre partenerii instituționali și sportivi se numără UEC, Federația Română de Ciclism, Agenția Națională pentru Sport, Visit Vatra Dornei și Organizația de Management al Destinației Țara Dornelor.