Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, și fostul primar Ion Lungu participă la întâlnirea liberalilor suceveni cu președintele PNL, Ilie Bolojan, care efectuează o vizită de lucru la Suceava.

În cursul dimineții, Bolojan a avut întâlnire cu Rîmbu la primărie, apoi au vizitat împreună fabrica de încălțăminte Denis, iar de la ora 13.00 are loc ședința Comitetului Director Județean al PNL Suceava, la Ipotești.

Vasile Rîmbu și Ion Lungu, la întâlnirea liberalilor cu șeful partidului, Ilie Bolojan

Vasile Rîmbu și Ion Lungu, la întâlnirea liberalilor cu șeful partidului, Ilie Bolojan

Vasile Rîmbu și Ion Lungu, la întâlnirea liberalilor cu șeful partidului, Ilie Bolojan

Vasile Rîmbu și Ion Lungu, la întâlnirea liberalilor cu șeful partidului, Ilie Bolojan