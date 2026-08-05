Vasile Rîmbu mută Casa Căsătoriilor din Suceava în Iulius Mall

Oficierea căsătoriilor civile din municipiul Suceava va fi mutată, începând cu a treia decadă a lunii octombrie, din actualul sediu de la subsolul primăriei într-un spațiu complet nou și modern din complexul Iulius Mall.

Anunțul a fost făcut de primarul Vasile Rîmbu, care și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile improprii în care tinerii suceveni erau obligați până acum să își unească destinele. Primarul a recunoscut public, cu o „ironie amară” și jenă, că actualul spațiu de la subsol nu se ridică deloc la nivelul unui asemenea moment din viața unui cuplu.

Conform primarului, decizia a fost luată pentru ca momentul în care tinerii rostesc „DA” să fie marcat cu respectul și solemnitatea cuvenite. Noua locație din cadrul complexului comercial Iulius Mall Suceava se află deja în proces de amenajare. „Căsătoria nu e o formalitate administrativă, ci începutul unor povești la care suntem și noi martori. Multe cupluri, pe bună dreptate, își dau coate cu ironie amară când coboară în subsolul primăriei (..o spun cu jenă), acolo unde urmează să-și rostească promisiunea care le va schimba viitorul. Și pentru că acel DA vrem să fie simțit pe măsura iubirii cu care este rostit, căsătoriile se vor oficia într-o locație din complexul Iulius Mall Suceava, pe care acum o amenajăm cu respect față de memorabila zi când emoțiile unesc două destine”, a explicat Vasile Rîmbu.

Aflat în inspecție pe șantierul noului spațiu, primarul a relatat că un tânăr sucevean l-a abordat, oferindu-i o replică despre viitorul sediu al Stării Civile: „Domnule primar, știți că aici veți deschide casa celor mai frumoase promisiuni?”, i-a transmis tânărul. Vasile Rîmbu a recunoscut că reacția spontană a suceveanului l-a lăsat fără replică pe moment și a adăugat cu umor că a observat rapid că tânărul nu purta încă verighetă, transmițându-i public o invitație de a inaugura noul spațiu.

Administrația locală speră ca viitoarea locație din Iulius Mall să devină un adevărat punct de reper pentru comunitate și un cadru vizual deosebit pentru primele fotografii din viața de familie a viitorilor miri. Lucrările de design și mobilare sunt accelerate, astfel încât primele cupluri să poată păși în noul sediu la finele lunii octombrie.