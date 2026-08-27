Vasile Rîmbu: „La Șipote am luat toate fondurile eligibile și am mai atras bani pentru încă 5 parcuri”

Primăria Suceava demontează acuzațiile fostului primar Ion Lungu și spune că, de fapt, fosta administrație a tocat peste 300.000 de euro din banii publici pe studii nerealiste, care încălcau Codul Silvic.

Potrivit datelor oferite de conducerea primăriei, după declarațiile lui Ion Lungu privind o „pierdere” de 2 milioane de euro din fonduri europene pentru Parcul Șipote, în realitate proiectul a fost blocat și au fost irosiți bani din bugetul local, în timp ce actuala administrație a salvat integral banii europeni prin depunerea a două proiecte fezabile.

Conform documentelor, prima tentativă de proiectare pentru amenajarea Parcului Șipote, din ianuarie 2022, realizată cu firma ARIA 42 STUDIO, a eșuat. Contractul a fost reziliat în septembrie 2023 deoarece fosta administrație subevaluase semnificativ costurile, valoarea reală din teren fiind dublă. Pentru aceste studii care nu au putut fi valorificate, sucevenii au plătit degeaba 440.300 lei cu TVA, sumă echivalentă cu circa 90.000 de euro.

Procedura a fost reluată de la zero în martie 2024 cu societatea TERA DESIGN STUDIO pentru actualizarea și refacerea documentației, serviciu care a mai costat bugetul local încă 1.161.526,27 lei cu TVA, adică peste 230.000 de euro. În total, peste 300.000 de euro s-au pierdut pe o succesiune de proiecte blocate din cauza planificării defectuoase.

Actuala conducere afirmă că suma de 5 milioane de euro vehiculată de Ion Lungu era o ficțiune administrativă. Proiectul inițial, prin volumul construcțiilor propuse, nu se încadra în condițiile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului și în normele stricte ale Codului Silvic privind intervențiile permise în zonele de pădure-parc. Actuala administrație a refăcut integral proiectul tehnic prin NORTH EAST CONSULTING, soluția fiind aprobată de ADR Nord-Est la data de 16 septembrie 2025.

Prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Suceava a avut la dispoziție o alocare de 5.322.177 euro (27.032.230,11 lei). În locul unui singur proiect promis de fosta administrație, care însă nu respecta condițiile de eligibilitate și Codul Silvic, actuala administrație a depus două proiecte distincte, absorbind toate fondurile disponibile.

Pentru primul proiect, zona de agrement Parc Șipote, s-a semnat contractul de finanțare pe 26 ianuarie a.c.. Valoarea totală este de 22,51 milioane de lei, din care finanțarea europeană atrasă este de 15.627.668,30 lei. Lucrările vor fi executate în 18 luni de Anista Design.

Al doilea proiect vizează reabilitarea a 5 parcuri publice din oraș, iar contractul a fost semnat pe 12 martie a.c.. Acesta include amenajarea a încă 5 parcuri, respectiv cel de la MPO, pe strada Mărășești; parcul de la blocul T1, pe bulevardul 1 Mai; parcul de la Universitate, pe bulevardul 1 Decembrie 1918; parcul Ițcani, pe strada Gării; parcul central „Prof. Ioan Nemeș”, cu o valoare totală de 15,18 milioane de lei, din care 11.404.561,81 lei reprezintă fonduri europene.

În plus, municipiul a obținut o alocare suplimentară de aproximativ 100.000 de euro. Adunate, valorile europene eligibile ale celor două proiecte însumează 5,322 milioane de euro. Valoarea totală a investițiilor în cele două proiecte, care include și cofinanțarea locală, se ridică la 37.696.292,91 lei. „La Șipote am luat tot ce erau fonduri eligibile, 15 milioane de lei, și am mai obținut încă 11 milioane de lei pentru reabilitarea a încă 5 parcuri din oraș”, a declarat primarul Vasile Rîmbu, subliniind că actuala echipă a salvat un proiect care în forma inițială nu respecta condițiile de eligibilitate și Codul Silvic și a maximizat fondurile atrase pentru spațiile verzi din municipiu.