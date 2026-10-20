Vasile Rîmbu își asumă parteneriatul cu PNL, la câteva ore după ce s-a declarat primar PSD

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a anunțat oficial, printr-o postare pe contul său de Facebook, asumarea unui parteneriat cu PNL pentru anul 2028. Anunțul a venit la mai puțin de o zi după ce a declarat că este membru PSD, fie el și suspendat, și că a câștigat mandatul sub sigla social-democrată.

În mesajul său, Rîmbu a afirmat că nu dorește să se lase prins în „febra electorală” și că prioritatea sa rămân „faptele continue”: șantierele, străzile refăcute și proiectele finanțate din europene. Primarul a justificat pasul către liberali prin prisma pragmatismului administrativ, subliniind că o reședință de județ nu poate funcționa pe modelul unor „insule izolate” sau al „războaielor de gherilă între instituții”, având nevoie de „o punte solidă cu structurile guvernamentale și parlamentare”.

„Onoarea încrederii primite din partea PNL Suceava nu-mi va afecta datoria fiecărei zile de primar. Dimpotrivă”, a transmis Vasile Rîmbu, catalogând girul primit de la liberali drept un angajament moral și o invitație la muncă, nu o „linie de sosire anticipată”. Acesta a afirmat că a așteptat stingerea „tensiunilor create artificial în Consiliul Local” înainte de a transmite public liberalilor mulțumiri pentru încredere și prețuire pentru „deschiderea arătată și parteneriatul asumat”.

Deși Rîmbu afirmă că alegerile se câștigă cu „măsura lucrului bine făcut astăzi” și că datoria sa este „dincolo de partide”, acceptarea publică a sprijinului PNL pentru un nou mandat în 2028, în ciuda trecutului recent alături de PSD, anunță reașezări pe axa formațiunilor politice locale.