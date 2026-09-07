Vasile Rîmbu explică motivele reducerii accesului către Sala Polivalentă la o bandă pe sens și un trotuar

În contextul criticilor apărute recent referitor la Sala Polivalentă Suceava, în special fiind discutată situația drumului de acces aprobat în Consiliul Local în 2024, rămas încă ”în așteptare”, primarul Vasile Rîmbu a venit luni cu o serie de explicații.

Referindu-se la Sala Polivalentă cu 5000 de locuri ca făcând parte din ”fanteziile megalomane ale trecutului”, primarul Vasile Rîmbu afirmă că ”sub masca falsei preocupări pentru Sala Polivalentă, odinioară se desenau drumuri exorbitante, plătite cu bani grei și gândite exclusiv pentru a servi intereselor înguste de culise”.

Edilul explică astfel modificarea soluției tehnice a deciziei de CL a vechii administrații: ”S-a propus și s-a avizat atunci un drum supradimensionat, a cărui lățime era justificată doar teoretic. În realitate, oricine cunoaște culisele imobiliare locale și anturajul acelui „regim administrativ” înțelege imediat miza acelor exproprieri dictate de interese obscure. Datele sunt incontestabile: vechiul proiect prevedea costuri de aproximativ 14 milioane de lei – estimate la nivelul de prețuri de acum 4–5 ani! Printr-o reevaluare tehnică și economică strictă, am refăcut proiectul la costuri reale: am realizat lucrarea la jumătate de preț, economisind 7 milioane de lei, sfidând practic o economie aflată în plină inflație”.

Vechea decizie de CL prevedea inclusiv alocarea fondurilor necesare realizării investiției.

”Unde au mers acești bani? I-am direcționat direct în marile șantiere de modernizare a cartierelor. Lucrările ample de reabilitare a infrastructurii au costat, evident, mai mult în total, însă aceste 7 milioane salvate au fost oxigenul care a făcut posibilă transformarea orașului.

Peste 20.000 de suceveni – aproape 6.500 de familii – văd azi roadele acestei decizii. În plus, Sala Polivalentă va fi pe deplin funcțională, deservită de o arteră modernă, calibrată optim: o bandă carosabilă de 3,5 metri pe sens și un trotuar accesibil de 1,5 metri – 100% utilă, sigură și realizată la prețul corect”, afirmă edilul Sucevei, care a precizat că vine cu aceste lămuriri deoarece au ”dreptul legitim de a ști adevărul”.