Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a venit cu o serie de clarificări publice după vizita de joi a liderului liberal Ilie Bolojan, întâlnire care a stârnit numeroase reacții și speculații pe scena politică locală. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, primarul a respins interpretările politice și a subliniat că dialogul s-a axat exclusiv pe rigurozitate și eficiență administrativă.

Vasile Rîmbu a arătat că vizita trebuie privită ca o colaborare dintre doi oameni cu experiență în administrație și nu prin prisma rivalităților de partid, reamintind că a urmărit și apreciat constant modelul administrativ aplicat de Ilie Bolojan la Oradea, oraș pe care l-a vizitat încă din perioada campaniei electorale pentru a vedea exemple concrete de bună practică.

Potrivit primarului Sucevei, deschiderea către liderii de la nivel național, indiferent de familia ideologică din care provin, reprezintă un avantaj real pentru dezvoltarea orașului, întrucât izolarea politică nu aduce beneficii comunității. Edilul a punctat că performanța în administrația locală se măsoară prin calitatea lucrărilor și prin asumarea deciziilor dificile, nu prin culoarea politică.

Redăm mai jos mesajul integral transmis de primarul Vasile Rîmbu: „Vă mulțumesc pentru interesul deosebit acordat vizitei de astăzi a domnului Ilie Bolojan, atât în spațiul public, cât și în presa locală și centrală. În acest context politic fluid, tentația de a privi orice întâlnire prin lupa rivalităților de partid este mare, dar haideți să facem un pas în spate și să privim esența: dialogul dintre doi oameni care au ales, de-a lungul carierei, să construiască și să administreze, nu să facă zgomot.

Pe mine și pe domnul Bolojan ne leagă aceeași școală a rigorii administrative. I-am apreciat întotdeauna parcursul de primar, dovadă fiind și vizita pe care i-am făcut-o la Oradea încă din perioada campaniei, pentru a vedea la fața locului ce înseamnă o administrație eficientă. Sper că, din perspectiva dumneavoastră, dragi suceveni, faptul că primarul orașului dovedește maturitate instituțională – printr-o relație deschisă și o compatibilitate de limbaj cu un lider național care a fost el însuși primar de succes și prim-ministru – reprezintă un atu, nu un motiv de suspiciune. Pentru că exact așa stau lucrurile.

În administrația modernă, izolarea este cel mai mare dușman al dezvoltării. Știți deja că nu sunt un om care se închide într-o cetate politică, refuzând dialogul cu liderii naționali doar pentru că mandatul actual a pornit dintr-o altă familie ideologică.

Pentru domnul Bolojan, vizita la Suceava și dialogul cu mine reprezintă o recunoaștere a faptului că performanța administrativă nu are monopol geografic și nici exclusivitate doctrinară. Oricine a condus o primărie știe că, la nivelul realității de la firul ierbii, nu există asfalt liberal și asfalt social-democrat. Există doar lucrări făcute bine la timp și lucrări făcute prost, cu întârziere. Există doar primari care își asumă decizii grele și primari care se ascund în spatele scuzelor.

Această vizită m-a onorat și mă obligă, în același timp, să continui cu aceeași hotărâre drumul pe care l-am început: fără scuze, fără blocaje ideologice și cu toată energia pusă în slujba dumneavoastră, suceveni.”

Menționăm că la întâlnirea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, cu primarii din județul Suceava, care a avut loc marți, primarul Rîmbu a lipsit.