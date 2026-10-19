Vasile Rîmbu, după eșecul ședinței CL: „Cronica unui autogol anunțat. Suceava nu este de vânzare!”

Ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de luni s-a încheiat brusc prin pierderea cvorumului, blocând inițiativa consilierilor care i se opun primarului Vasile Rîmbu, de a reduce taxa pentru parcările de reședință de la 500 la 100 de lei pe an. Imediat după suspendarea ședinței, primarul Vasile Rîmbu a reacționat pe contul său oficial de Facebook, acuzând formarea unei „majorități de conjunctură” care a avut o tentativă de șantaj politic și sabotaj la adresa bugetului de dezvoltare al municipiului.

Convocată la inițiativa unui grup de aleși locali, printre care se numără consilierul PNL Lucian Harșovschi și reprezentanți ai PSD, ședința de luni dimineață, care viza și modificarea regulamentului parcărilor și reducerea a tarifelor anuale solicitate sucevenilor, a debutat cu dispute aprinse.

Deși tabăra din opoziție a reușit să treacă un prim proiect — desemnarea viceprimarului Daniel Ungurian ca înlocuitor de drept al primarului, în ciuda unor avertismente juridice primite de la secretarul general Alexandru Moldovan, lucrările plenului au fost blocate prin plecarea din sală a consilierei AUR Carmen Nisteriuc, care a lăsat ședința fără cvorum. Drept urmare, secretarul general a declarat ședința închisă, iar proiectul de reducere a taxei de parcare nu a mai apucat să fie dezbătut sau supus la vot

Vasile Rîmbu: „Au căzut în propria capcană”

La scurt timp de la dizolvarea ședinței, primarul a publicat un text cu titlul „Când orgoliul orbește rațiunea: cronica unui autogol anunțat”. Vasile Rîmbu consideră comportamentul consilierilor care au susținut scăderea taxelor ca fiind populism electoral, menit să destabilizeze actuala administrație.

Potrivit primarului, reducerea taxelor „în mod populist” afectează capacitatea bugetului local de a asigura sumele necesare pentru proiectele majore, precum modernizarea rețelelor termice, digitalizarea și șantierele deschise în municipiu, unele finanțate prin PNRR sau din axe europene. Consilierii care au forțat această ședință sunt acuzați că urmăresc crearea unui blocaj administrativ pentru a obține dividende politice la următoarele alegeri.

Primarul afirmă că o parcare modernă, digitalizată și corect taxată este o dovadă de maturitate urbană, iar cetățenii care călătoresc în Europa înțeleg că dezvoltarea nu se poate face cu „demagogie ieftină la microfon”. Acesta a transmis publicului că „măștile cad și alianțele nefirești se deconspiră”, dând asigurări că nu va ceda în fața șantajului politic. În urma eșecului de luni din Consiliul Local, taxa anuală pentru abonamentele pentru parcările de reședință din municipiul Suceava rămâne, pentru moment, neschimbată, la valoarea de 500 de lei.