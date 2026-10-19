Vasile Rîmbu despre viitoarea candidatură la Primăria Suceava: „În viață totul e posibil”

După o ședință de Consiliu Local furtunoasă, cu întorsături, încheiată din lipsă de cvorum, primarul Vasile Rîmbu, care nu a scos un cuvânt pe parcursul acesteia, timp de aproape două ore, a făcut câteva declarații, inclusiv despre ”afilierea politică” și o nouă candidatură:

”Sunt membru PSD, am câștigat alegerile de primar în PSD, mai avem mult până în 2028. Am pornit într-o coaliție PNL-PSD.

În viață e totul posibil. Să candidez independent sau din partea PSD, poate se mai fac partide, poate nu candidez.

Nu sunt opoziție cu nimeni și colegii mei nu sunt în opoziție cu mine. Vă asigur că ceea ce ne-am programat vom face. Nu le-am cerut niciodată consilierilor locali să ignore conștiința lor și să voteze automat. Cred că trebuie să fie mândri pentru că și cu ajutorul lor am făcut ce am făcut în oraș. Eu sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut, raportat la resurse, și am toată încrederea că vor vota și vor sprijini proiectele absolut necesare orașului. Eu propun ceea ce cere orașul, ce are nevoie, nu ceva pentru faima mea”.

Declarațiile sale vin pe fondul anunțului făcut de conducerea PNL Suceava, privind sprijinirea candidaturii lui Vasile Rîmbu la Primăria Suceava, dar și a ”rupturii” legăturii cu o parte dintre consilierii PSD din cadrul deliberativului local, precum și a opoziției din partea unor liberali – viceprimarul Daniel Ungurian și consilierul Lucian Harșovschi.