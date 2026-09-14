Vasile Rîmbu anunță un nou parc pentru copii și străzi refăcute de la zero în cartierul Zamca

Primăria Suceava continuă proiectele de modernizare în cartierul Zamca, prin amenajarea unui loc de joacă pe strada Octav Băncilă și refacerea completă a infrastructurii rutiere pe strada Vișinilor. Primarul Vasile Rîmbu a anunțat demararea unor lucrări pe străzile Octav Băncilă și Vișinilor, proiecte menite să îmbunătățească atât infrastructura rutieră, cât și spațiile de recreere destinate celor mai tineri locuitori ai zonei.

Pe strada Octav Băncilă, utilajele sunt deja mobilizate pentru construcția unui nou parc și spațiu de joacă. Primarul a subliniat că acest proiect a fost gândit pentru a îmbina nevoile copiilor cu dorințele părinților, scopul fiind crearea unui perimetru sigur și modern. „Muncim cu spor pentru ca acest loc să respire veselie, siguranță și să devină un spațiu al bucuriei și libertății. Parcul de pe Octav Băncilă va deveni realitate, curând”, a transmis Vasile Rîmbu.

În paralel, municipalitatea a început reamenajarea străzii Vișinilor, o arteră care nu mai făcea față traficului auto actual. Lucrările vizează refacerea integrală a structurii de rezistență a drumului, reprofilarea pantelor de scurgere pentru apele pluviale, modernizarea trotuarelor și revitalizarea zonelor verzi din jur.

Pentru a răspunde îngrijorărilor legate de lipsa locurilor de parcare din această zonă aglomerată, primarul a oferit asigurări locatarilor din cartier că există deja o soluție tehnică în implementare. „Vreau să-i liniștesc pe conducătorii auto care locuiesc pe strada Vișinilor: nu ați fost uitați nicio clipă. Soluția corectă și sigură pentru mașinile dumneavoastră prinde contur la doar câteva zeci de metri distanță, pe strada alăturată, unde amenajăm locuri de parcare civilizate și bine delimitate”, a subliniat Vasile Rîmbu, reiterând principiul după care se ghidează actuala administrație locală: „venim, vorbim, facem și lăsăm ordine în urmă”.