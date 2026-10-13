Vasile Ernu își lansează cartea „Mama se pregătește să moară” la Palo Santo Suceava

Sucevenii sunt invitați vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 18:00, la o întâlnire literară specială, găzduită de Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, unde scriitorul Vasile Ernu își va lansa volumul „Mama se pregătește să moară”, apărut la Editura Trei.

Autorul va intra în dialog cu jurnalista Dana Humoreanu, într-o conversație despre una dintre cele mai dificile experiențe umane: apropierea de moarte și felul în care oamenii găsesc cuvinte pentru a vorbi despre pierdere. La finalul întâlnirii, publicul va avea ocazia să participe la o sesiune de autografe.

Vasile Ernu descrie cartea drept una melancolică și meditativă

„Mama se pregătește să moară” este rezultatul unui proces îndelungat de scriere, desfășurat pe parcursul a opt-nouă ani. Conceput inițial ca un jurnal, volumul a fost ulterior regândit, rescris și transformat într-o mărturie literară despre doliu, relația cu părinții și încercarea de a înțelege ceea ce rămâne după o despărțire.

Vasile Ernu descrie cartea drept una melancolică și meditativă, dar în același timp veselă și luminoasă, departe de a fi o lectură apăsătoare.

„E ca un jurnal de doliu pe o perioadă lungă: dar eu zic că e o carte melancolică, meditativă, veselă și serioasă: dar nu e tenebră, ci luminoasă. Încerc să răspund: despre ce vorbesc oamenii când vorbesc despre moarte”, mărturisește scriitorul.

Evenimentul este organizat de Editura Trei și Palo Santo, cu sprijinul partenerilor de la True Wines.