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Vasile Ernu își lansează cartea „Mama se pregătește să moară” la Palo Santo Suceava

Vasile Ernu își lansează cartea „Mama se pregătește să moară” la Palo Santo Suceava
Vasile Ernu își lansează cartea „Mama se pregătește să moară” la Palo Santo Suceava

Sucevenii sunt invitați vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 18:00, la o întâlnire literară specială, găzduită de Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, unde scriitorul Vasile Ernu își va lansa volumul „Mama se pregătește să moară”, apărut la Editura Trei.

Autorul va intra în dialog cu jurnalista Dana Humoreanu, într-o conversație despre una dintre cele mai dificile experiențe umane: apropierea de moarte și felul în care oamenii găsesc cuvinte pentru a vorbi despre pierdere. La finalul întâlnirii, publicul va avea ocazia să participe la o sesiune de autografe.

  • Vasile Ernu descrie cartea drept una melancolică și meditativă

„Mama se pregătește să moară” este rezultatul unui proces îndelungat de scriere, desfășurat pe parcursul a opt-nouă ani. Conceput inițial ca un jurnal, volumul a fost ulterior regândit, rescris și transformat într-o mărturie literară despre doliu, relația cu părinții și încercarea de a înțelege ceea ce rămâne după o despărțire.

Vasile Ernu descrie cartea drept una melancolică și meditativă, dar în același timp veselă și luminoasă, departe de a fi o lectură apăsătoare.

„E ca un jurnal de doliu pe o perioadă lungă: dar eu zic că e o carte melancolică, meditativă, veselă și serioasă: dar nu e tenebră, ci luminoasă. Încerc să răspund: despre ce vorbesc oamenii când vorbesc despre moarte”, mărturisește scriitorul.

Evenimentul este organizat de Editura Trei și Palo Santo, cu sprijinul partenerilor de la True Wines.

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