Lansarea volumului „Mama se pregătește să moară”, apărut la editura Trei, a avut loc vineri, 23 octombrie 2026, la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, prilejuind o reflecție asupra doliului și a memoriei, asupra iertării și a puterii comunității de a ne însoți în momentele dificile ale vieții.

În dialog cu jurnalista Dana Humoreanu, scriitorul Vasile Ernu a vorbit despre apropierea de moarte, relația cu părinții, ritualurile despărțirii și felul în care confruntarea cu sfârșitul ne ajută să înțelegem mai bine ce contează cu adevărat. Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, literatura a devenit punctul de plecare pentru o conversație profund umană despre viață, pierdere și împăcare.

Vasile Ernu, despre moartea care ne învață să trăim: „Nimic nu este mai viu decât drumul morții”

O carte despre moarte, dar mai ales despre viață

Vasile Ernu a descris volumul, scris și rescris de-a lungul a opt-nouă ani, drept o carte melancolică și meditativă, dar totodată luminoasă, veselă și serioasă. Pornită de la forma unui jurnal, aceasta s-a transformat într-o mărturie despre doliu, memoria familiei și despărțirea de o persoană iubită.

„E ca un jurnal de doliu pe o perioadă lungă: dar eu zic că e o carte melancolică, meditativă, veselă și serioasă: dar nu e tenebră, ci luminoasă. Încerc să răspund: despre ce vorbesc oamenii când vorbesc despre moarte”, mărturisește scriitorul.

Ideea centrală a volumului este surprinsă de una dintre afirmațiile autorului: „Teza mea este că nimic nu este mai viu decât drumul morții”. În fața sfârșitului, înțelegem mai bine valoarea lucrurilor pe care le considerăm adesea firești: să fim alături de cei dragi, să povestim, să cântăm și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună.

Pregătirea pentru moarte nu înseamnă renunțarea la viață, ci apropierea mai lucidă de ea. Înseamnă să fim prezenți, să prețuim relațiile și să nu amânăm iertarea și împăcarea cu oamenii importanți din jurul nostru.

Vasile Ernu, despre moartea care ne învață să trăim: „Nimic nu este mai viu decât drumul morții”

Dana Humoreanu: „Moartea, bătrânețea și doliul au devenit tabu”

Jurnalista Dana Humoreanu a plasat cartea într-un context social dominat de obsesia pentru tinerețe, performanță și fericire, în care fragilitatea și suferința sunt adesea ascunse.

„Trăim într-o cultură obsedată de tinerețe, de performanță, de începuturi și de fericire. Moartea, bătrânețea și doliul au devenit tabu. Le ascundem în spitale, le camuflăm în spatele ecranelor, ca și cum ne-ar fi rușine de propria fragilitate”, a observat aceasta.

În opinia sa, cartea lui Vasile Ernu ne invită să ne oprim din această fugă și să privim finalul vieții fără disperare și fără patetism, cu tandrețe și atenție față de ritualurile care însoțesc despărțirea.

Cunoscut pentru analiza realităților sociale și istorice în volume precum „Sectanții”, „Bandiții”, „Izgoniții” și „Generația canibală”, Vasile Ernu își îndreaptă de această dată privirea spre propria intimitate. În centrul cărții se află relația cu mama, memoria familiei și experiența doliului filial.

Dana Humoreanu a remarcat tocmai această schimbare de perspectivă: trecerea de la analiza lumii exterioare la un spațiu fragil, personal, în care moartea mamei reorganizează lumea celor rămași. Cum găsim cuvintele potrivite pentru o asemenea pierdere, fără să cădem în melodramă? Cum ne pregătim să lăsăm să plece un om drag și cum continuăm să trăim după despărțire? Sunt întrebări la care volumul nu oferă rețete, ci deschide un spațiu de reflecție și recunoaștere.

Volumul nu oferă rețete pentru a depăși pierderea, ci deschide un spațiu de reflecție asupra unor întrebări esențiale: cum ne luăm rămas-bun de la un om drag și cum continuăm să trăim după despărțire?

Ritualurile despărțirii și memoria celor plecați

Un alt subiect important al întâlnirii a fost rolul ritualurilor tradiționale de înmormântare și doliu. În lumea evocată de autor, bătrânii își pregătesc hainele pentru înmormântare, iar comunitatea participă la despărțire prin gesturi și obiceiuri care dau sens pierderii.

Pentru Vasile Ernu, priveghiul și poveștile despre cel plecat sunt esențiale. Paradoxal, atunci când vorbesc despre moarte, oamenii ajung să vorbească despre viață: despre amintiri, iubire, bucurii, suferințe și oamenii care le-au marcat existența.

O imagine semnificativă din carte este cea a mamei care îngrijește mormintele familiei și pietrele funerare aproape înghițite de timp. Dacă în copilărie gestul i se părea o muncă inutilă, autorul înțelege mai târziu că el reprezintă o formă de păstrare a memoriei.

„Dacă nu o ai, trebuie inventată. Altfel, intervine uitarea. Iar în viață există lucruri mult mai terifiante decât moartea. Uitarea este unul dintre ele”, scrie Vasile Ernu.

Memoria celor plecați nu se păstrează de la sine. Are nevoie de oameni, ritualuri și gesturi prin care povestea unei vieți este transmisă mai departe.

O mamă împăcată cu viața, un fiu care învață să se despartă

Mama autorului, ajunsă la o vârstă înaintată, își așteaptă moartea fără să renunțe la gesturile cotidiene și la grija pentru cei dragi. Își pregătește hainele de înmormântare, vorbește despre plecare, dar continuă să-și îngrijească fiul cu aceeași tandrețe.

Într-un pasaj emoționant, îl întreabă dacă are pâine. Când acesta o liniștește, îi spune: „Ei atunci, e bine dacă ai pâine și Domnul e cu tine.”

În această replică simplă se întâlnesc iubirea maternă, credința și grija pentru lucrurile esențiale. Autorul descoperă retrospectiv spiritualitatea părinților în gesturile lor obișnuite, trăite firesc, fără solemnitate excesivă. „Până și Dumnezeu trebuia consumat cu măsură”, scrie el, evocând o credință integrată în viața de zi cu zi.

Vasile Ernu, despre moartea care ne învață să trăim: „Nimic nu este mai viu decât drumul morții”

Singurătatea, una dintre cele mai grele poveri

Dincolo de pregătirea spirituală și materială pentru moarte, autorul a insistat asupra unui aspect fundamental: nevoia de a nu fi singuri. În reflecțiile sale, singurătatea apare ca una dintre cele mai grele poveri pe care le poate duce un om, mai ales în momentele despărțirii de cineva drag.

„Încearcă să nu fii singur” este, în esență, unul dintre mesajele pe care Vasile Ernu le desprinde din ritualurile și experiențele din jurul morții.

Comunitatea contează pentru că suferința nu trebuie purtată întotdeauna în izolare. Prezența celorlalți, poveștile împărtășite, ritualurile și simplul fapt de a sta împreună pot face mai suportabilă pierderea. În asemenea momente, oamenii nu au întotdeauna nevoie de explicații sau de răspunsuri, ci de cineva care să le fie alături.

Această idee capătă o semnificație aparte într-o societate în care doliul este adesea privatizat, iar suferința este împinsă în spatele ușilor închise. Întrebarea formulată de Dana Humoreanu rămâne esențială: izolarea durerii ne ajută să devenim mai puternici sau ne lasă, dimpotrivă, mai neajutorați în fața pierderii?

Cartea lui Vasile Ernu readuce în discuție valoarea unei solidarități simple, în care despărțirea nu este doar o experiență individuală, ci și un moment al comunității.

Prin povestea mamei sale, Vasile Ernu ne invită să privim altfel bătrânețea și fragilitatea, să recuperăm sensul ritualurilor și să înțelegem că pregătirea pentru moarte poate fi și o formă de educație pentru viață.

Evenimentul a fost organizat de editura Trei și Palo Santo, cu sprijinul True Wines. Seara s-a încheiat cu o sesiune de autografe, după o întâlnire în care literatura a deschis un dialog despre felul în care ne luăm rămas-bun și învățăm, prin despărțire, să prețuim viața.