Vasile Cărare a candidat la funcția de primar deoarece localitatea în care locuiește, orașul Milișăuți, nu avea canalizare. Și-a dorit să ajungă în fruntea Primăriei pentru a crea în Milișăuți condiții de viață conforme cu vremurile actuale – apă curentă, canalizare, gaz metan, școli moderne etc.

Astăzi, în Milișăuți, proiectul canalizării este aproape de final și se derulează un proiect în valoare de 21,36 milioane de lei pentru dezvoltarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale, o rețea de 26,76 kilometri, la care vor fi racordate, într-o primă fază, 1.145 de proprietăți. Printr-un proiect în valoare de 1,7 milioane de lei, unitățile de învățământ din localitate au fost dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Ce înseamnă aceste echipamente digitale? Aflați din noul episod al emisiunii „Suceava la zi”, în care primarul Vasile Cărare vorbește și despre noua facilitate de care beneficiază locuitorii din Milișăuți (sistemul de colectare, prin aport voluntar, a deșeurilor voluminoase), dar și despre cele trei blocuri nZEB (termen pe care îl explică pe larg în cadrul emisiunii), destinate tinerilor și specialiștilor din educație și sănătate.

Și tot din „Suceava la zi” aflați și care sunt piedicile pe care statul român le pune acestor proiecte, ce aberații birocratice întârzie luni de zile, sau chiar ani, implementarea lor, așa după cum explică primarul Vasile Cărare: „Altă aberație birocratică, ca să zic așa, este că pe anumite tipuri de proiecte trebuie să soliciți de la instituții gen ISU sau chiar Garda de Mediu o negație. Adică tu știi că nu ai nevoie de avizul de la ISU sau de avizul de la Mediu, dar nu poți depune proiectul până când ISU nu spune: pentru tipul ăsta de document nu aveți nevoie de avizul ISU”.