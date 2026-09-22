VAR-ul, complicele tâlharilor

E deja vreme lungă de când s-a introdus peste tot în lume (în cele mai multe țări la nivelul competiției naționale supreme, dar existând și câteva unde și la liga secundă există sistemul acesta) așa-numitul Video Assistant Referee, în traducere arbitru asistent video, al cărui rol, așa cum ni s-a explicat încă de la etapa testărilor, este acela de a corecta deciziile luate aiurea în timpul meciurilor sau dimpotrivă: de a impune luarea unor decizii ca urmare a unor faze de joc în care arbitrul nu a văzut derularea evenimentelor și s-a abținut să fluiere. Asta, repet: la început, încă înainte de a se introduce obligatoriu până la un anumit nivel. În timp, s-a intervenit cu fel de fel de prevederi oarecum regulamentare, pe baza cărora unele acțiuni din teren pot fi corectate, iar altele nu. Vă dau exemplul cornerului: dacă acesta este acordat greșit, VAR este dator să intervină și să impună anularea acestuia. Invers, nu! Adică dacă nu a văzut arbitrul cornerul și jocul a continuat fie cu acțiunea aflată în derulare, fie cu un aut de poartă, jocul nu este oprit! E ca la nebuni. De aici, libertatea arbitrilor de a interpreta anumite faze și de a lua, sau nu, deciziile corecte. De unde VAR ni s-a părut că va fi un fel de „big brother” de privirea căruia nu te poți feri, iată că în timp acesta a involuat către un fel de complice al hoților cu steag și fluier, devenind alibiul care îi apăra de consecințe. Nu vorbesc despre tâlharii de care nu se mai miră nimeni, ci de arbitrii de la care avem pretenții, de oameni cunoscuți drept corecți, onești, incoruptibili. Aiurea! Alaltăieri, la Madrid, în derby-ul Atletico – Real, două faulturi absolut criminale ale unor „atletici”, în prima repriză, au fost sancționate, în loc de roșu direct, cu un galben și cu un… nimic! Mourinho a explodat la conferința de presă, încercând să explice că dacă ar fi jucat 11 contra 9, cum se impunea, evident că Real nu putea pierde meciul. S-a consultat VAR, iar borfașii de acolo l-au susținut pe borfașul din teren, ceea ce cu siguranță va da curaj nemăsurat și borfașilor noștri, sub deviza: păi dacă se poate la Madrid, ce, noi om fi mai proști!?