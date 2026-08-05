Vânzarea medicamentelor românești Colebil și Panzcebil, oprită pentru verificări de acte

Două dintre cele mai cunoscute tratamente pentru digestie folosite de români, Colebil și Panzcebil, nu mai pot fi achiziționate temporar din farmacii. Compania Biofarm S.A. a anunțat oficial oprirea vânzării acestor produse pe întregul lanț de distribuție. Decizia vine în urma unei solicitări transmise de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Conform raportului transmis de producător către Bursa de Valori București, măsura are un caracter administrativ. Autoritățile au solicitat clarificarea și verificarea documentației tehnice care însoțește cele două produse. Reprezentanții Biofarm au subliniat că această procedură nu este legată de defecte de fabricație. Ambele produse îndeplinesc în continuare toate standardele de calitate și de siguranță pentru pacienți.

Colebil este un medicament care se eliberează fără prescripție medicală utilizat frecvent pentru susținerea funcției biliare și îmbunătățirea digestiei. Acesta compensează deficitul de bilă din intestin și combate simptome precum balonarea, greața, gustul amar sau constipația. Formula sa include bilă de bovine, salicilat de sodiu – cu rol antispastic și antiinflamator, și metenamină, un antiseptic ușor.

Cel de-al doilea produs blocat, Panzcebil, sub formă de drajeuri gastrorezistente, ajută de asemenea la descompunerea alimentelor. Acesta are în compoziție pancreatină, bilă de bovine și hemicelulază, fiind destinat digestiei deficitare a grăsimilor și proteinelor.

Înființată în anul 1921, compania Biofarm împarte cu fabrica Terapia din Cluj-Napoca titlul de cel mai vechi producător industrial de medicamente din România. Dacă anterior existau doar laboratoare locale în Sibiu sau București, cele două fabrici au deschis drumul producției de masă în țară. Specializată în perioada interbelică și comunistă în remedii din materii prime vegetale, Biofarm s-a modernizat după anul 1990. Listată la bursă la sfârșitul anilor ’90, a devenit cel mai mare producător autohton de capsule. Blocajul actual reprezintă un moment neașteptat pentru un brand cu peste o sută de ani de activitate neîntreruptă pe piața românească.

Președinta Colegiului Farmaciștilor din Suceava, Doinița Cocriș, a declarat că încă nu se știe când vânzările vor fi reluate, dar crede că acest lucru se va întâmpla imediat ce documentele solicitate de Agenția Națională a Medicamentului vor fi validate.