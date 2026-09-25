Vameșii lăsați inițial în libertate de judecători au primit mandate de arestare pentru 30 de zile

Schimbare totală de situație în cazul celor șase vameși care marți, 22 septembrie, au scăpat de arest preventiv după o decizie luată de un judecător de la Tribunalul Suceava.

Un complet de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Suceava a admis contestația procurilor Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava.

În consecință, s-a dispus arestarea pentru 30 de zile a tuturor celor șase lucrători vamali de la Punctul de Trecerea a Frontierei Racovăț, județul Botoșani.

În spatele gratiilor ajung Loredana Fediuc, Iulian Spinosu, Constantin Cliveț, Sorin Pavăl, Adelina Sînziana Ignat și Alina Elena Matei.

În total, în acest dosar sunt cercetate 19 persoane, din care 11 sunt vameși, trei sunt polițiști de frontieră, o persoană este angajată ca funcționar de la Finanțe și patru sunt persoane fizice.

În ce constau faptele, în descrierea procurorilor DNA

Procurori DNA Suceava au detaliat și faptele de care sunt acuzați cei 19 inculpați.

”În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpata Fediuc Loredana, în calitatea menționată anterior, ar fi primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu.

Sumele de bani ar fi fost primite pentru a-i permite acestuia să tranziteze, pe tura sa de serviciu, Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, cu bunuri interzise sau peste limita legală, aduse din Ucraina, fără documentele necesare și fără aplicarea măsurilor legale care se impuneau.

În acest context, inculpata ar fi efectuat în mod necorespunzător, formal, controlul vamal al autovehiculului cu care F.V.V. ar fi tranzitat punctul de trecere a frontierei.

În același context și în aceeași perioadă, inculpata Fediuc Loredana ar fi primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., pretinzând că poate interveni pe lângă alți funcționari vamali aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în situațiile în care aceasta nu era prezentă și nu efectua personal controlul vamal propriu-zis.

Inculpata ar fi promis că îi va determina pe aceștia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care inculpatul F.V.V. urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț.

În realizarea acestor demersuri, inculpata Fediuc Loredana ar fi beneficiat de ajutorul și sprijinul inculpatului A.D.

Ulterior, în perioada februarie – septembrie 2025, pentru aceleași demersuri, lucrătorii vamali Spinosu Iulian, Cliveț Constantin, Pavăl Sorin, Ignat Adelina Sînziana și Matei Alina Elena ar fi primit de la inculpatul F.V.V. diverse sume de bani și produse, pentru a efectua controale vamale formale, asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei.

În perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, în aceeași modalitate, cu ocazia tranzitării frontierei României prin punctele de trecere a frontierei Racovăț și Siret, inculpatul F.V.V. ar fi oferit sume de bani și produse inculpaților Foca Petrică, Băluț Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina și Donțu Marinică, pentru ca aceștia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze frontiera, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei.

În legătură cu sumele de bani primite cu titlu de mită de inculpatul Foca Petrică, inculpatul F.V.V. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului Cîmpanu Mihai, angajat în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, cel care ar fi intervenit pe lângă Foca Petrică, prevalându-se de influența sa asupra acestuia, pentru a-l determina să își îndeplinească în mod contrar îndatoririle de serviciu.

Facem precizarea că, în realizarea tuturor demersurilor menționate anterior, inculpatul F.V.V. ar fi beneficiat de sprijinul inculpaților A.A. și M.C.

La data de 8 aprilie 2025, inculpatul Ferman Cristian, în timp ce își exercita atribuțiile de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, deși inculpatul F.V.V. ar fi încercat să îi ofere o sumă de bani cu titlu de mită, ar fi omis cu intenție să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la această faptă.

În aceleași condiții, la data de 15 iunie 2025, inculpatul Ferman Cristian ar fi aflat despre săvârșirea unei fapte de luare de mită de către lucrătorul vamal Spinosu Iulian și ar fi omis cu intenție să sesizeze de îndată organele de urmărire penală.

La data de 6 noiembrie 2024, inculpatul Constantinescu Cezar Florin ar fi dat, cu titlu de mită, foloase necuvenite unui agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla, județul Botoșani, pentru ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu privind legitimarea și efectuarea de verificări cu privire la prezența a două persoane în zona de competență, în cazul depistării acestora în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani”.

Procurorii au mai făcut precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.