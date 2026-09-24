Vameșii de la Siret au dorit să scape de control judiciar, judecătorii au amânat pronunțarea

Cei cinci vameși de la Siret pe care procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au decis să îi plaseze sub control judiciar au fost nemulțumiți de măsură.

Ca atare, Lucian Băluț, Ovidiu Florescu, Valerian-Cristinel Bolohan, Dorin Lemnariu și Marinică Donțu, cu toții lucrători vamali în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret, au contestat măsura în instanță.

După ce a analizat cererile celor cinci, un judecător de la Tribunalul Suceava a decis să amâne pronunțarea pentru ziua de vineri, 25 septembrie.

Cu toții sunt acuzați de comiterea infracțiunii de luare de mită.

Contestație împotriva controlului judiciar a înaintat și Petrică Foca, agent de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi.

Și în cazul său, instanța a decis să amâne pronunțarea pentru ziua de vineri, 25 septembrie.

Acesta este acuzat de comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

În afara celor 6, în dosar sunt cercetate alte 13 persoane, printre care și mai mulți vameși de la Punctul de Trecere a Frontierei Racovăț, județul Botoșani, un funcționar în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, dar și mai multe persoane fizice.

DNA Suceava a cerut arestarea a 11 persoane, dar instanța a trimis în spatele gratiilor numai 3 persoane.

Alți doi inculpați au fost plasați în arest la domiciliu, iar 6 persoane, mai exact toți vameșii din Racovăț reținuți pentru 24 de ore au fost eliberate și plasate sub control judiciar, măsură contestată deja de procurorii anticorupție.