Vama Siret a fost închisă temporar după ce în partea ucraineană a fost emisă o alertă de dronă

Vama Siret a fost închisă temporar în această noapte după ce în partea ucraineană a fost emisă o alertă de dronă. Închiderea punctului de trecere al frontierei de la Siret a fost confirmată de prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, care a precizat că din informațiile existente, lucrătorii vamali de la punctul de trecere din Ucraina au decis închiderea acestuia și au anunțat personalul din vama Siret despre acest lucru. Având în vedere alerta cu dronă s-a decis și închiderea vămii Siret, iar persoanele aflate în zona acesteia au fost evacuate pentru a fi în siguranță, la fel și personalul care deservește punctul de trecere al frontierei.

Traficul prin vama Siret a fost reluat în jurul orei 23:00.