Valorificarea patrimoniului cultural bucovinean prin port tradițional, fotografie și expresie artistică

În Sala Albă a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți au fost vernisate recent două expoziții care au adus în prim-plan tradițiile, memoria, identitatea și formele de expresie ale culturii bucovinene: ,,Zestrea neamului-povești țesute în timp”- expoziție de costume tradiționale, organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar și Asociația Culturală Zestrea Huțulilor și „Itinerarii vizuale prin patrimonial bucovinean”- expoziție de fotografie, organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar.

Evenimentul a reunit vineri, 28 august 2026, iubitori ai tradițiilor și patrimoniului cultural, cele două expoziții oferind publicului perspective complementare asupra Bucovinei. Dacă prima valorifică frumusețea și autenticitatea portului tradițional, cea de-a doua propune o incursiune în universul cultural bucovinean prin intermediul fotografiei. Atmosfera evenimentului a fost întregită de momentele artistice susținute de membrii Ansamblului Cununa Olarilor Bucovineni, care au adus în fața publicului dansul, meșteșugul și tradiția populară, completând, în mod firesc, demersul expozițional.

Expoziția ,,Zestrea neamului-povești țesute în timp”, organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar și Asociația Culturală Zestrea Huțulilor prezintă costume tradiționale femeiești, din Colecția etnografică Paul Torac, de o mare diversitate cromatică și ornamentală care ilustrează măiestria celor care cos și bogăția culturală a comunităților huțule și bucovinene.

Expoziția ,,Itinerarii vizuale prin patrimonial bucovinean”, organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar, prezintă lucrările fotografilor Vasile Buliga, Daniel Derevlean și Andrei Scîntei, aceasta fiind și prima expoziție pentru toți cei trei fotografi. Imaginile reunite în cadrul expoziției surprind oameni, comunități, costume tradiționale, manifestări culturale și elemente ale patrimoniului local, fotografia devenind astfel un mijloc de documentare, interpretare și păstrare a memoriei culturale.

Evenimentul s-a bucurat de prezența oamenilor din comunitatea rădăuțeană, reprezentanților administrației publice locale, membrilor familiilor celor implicați în realizarea expozițiilor și a momentelor artistice, reprezentanților instituțiilor de cultură la nivel județean, reprezentanților Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” și a voluntarilor Asociației Reper Etnocultural Identitar care au susținut acest demers de valorificare și promovare a patrimoniului bucovinean.

Vernisajele au făcut parte din programul manifestărilor organizate în cadrul Târgului Olarilor „Ochiul de Păun”, ediția a XLIII-a, contribuind la diversitatea culturală a unuia dintre evenimentele importante dedicate meșteșugurilor și tradițiilor din zona Rădăuțiului.

Reunind portul tradițional, fotografia și momentele de expresie artistică, evenimentul a evidențiat caracterul viu și dinamic al patrimoniului, ca resursă identitară și factor de coeziune comunitară. Cele două expoziții depășesc funcția de simplă prezentare, devenind spații de întâlnire între tradiție și contemporaneitate și contribuind la consolidarea conștiinței identitare, la stimularea responsabilității față de patrimoniu și la transmiterea acestuia către generațiile viitoare.

Dr. Viviana-Maria Huțuleac, specialist PR și comunicare

Valorificarea patrimoniului cultural bucovinean prin port tradițional, fotografie și expresie artistică. Foto credit Daniel Derevlean și Vasile Buliga

Valorificarea patrimoniului cultural bucovinean prin port tradițional, fotografie și expresie artistică. Foto credit Daniel Derevlean și Vasile Buliga

Valorificarea patrimoniului cultural bucovinean prin port tradițional, fotografie și expresie artistică. Foto credit Daniel Derevlean și Vasile Buliga