„Valoarea imaginii în misiunea Bisericii – pentru o cultură a Luminii” – Chindie culturală la Mănăstirea Moldovița

În cea de-a zecea zi a lui Răpciune, la doar două zile după Praznicul Nașterii Maicii Domnului și la început de an școlar, o nouă „așezare de suflet” în tihna Chindiilor culturale de la Mănăstirea Moldovița a împodobit seria manifestărilor cultural-spirituale, duhovnicești și educaționale organizate în eparhia ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, la inițiativa, cu binecuvântarea și cu susținerea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Invitații acestei ediții intitulate „Valoarea imaginii în misiunea Bisericii – pentru o cultură a Luminii”, la care au luat parte numeroși iubitori de cultură, alături de obștea monahală îndrumată de stavrofora Ecaterina Vicleanu, stareța Mănăstirii Moldovița, au fost părintele prof. univ. dr. habil. Constantin-Valer Necula și jurnalistul Andrei-Victor Dochia.

Într-un frumos început de toamnă, la ceas de rugăciune, iubitori de cuvânt și ai Cuvântului au poposit „pe prispa de duhovnicie și cultură a ctitoriei rareșiene”, pentru a se bucura de emoții venite dinspre teologie și cultură, muzică și literatură, carte și artă.

Proiectul multidimensional al Chindiilor culturale, menit „să pună frumoasă temeluire înnoirii duhovnicești, culturale și administrative a Mănăstirii Moldovița”, este propus și coordonat de Mănăstirea Moldovița, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și Comunicare, și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

În mesajul de bun-venit, doamna prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, promotor și moderator al manifestării, a făcut trimitere la unul dintre îndemnurile așezate de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic înaintea elevilor, profesorilor și părinților în Decalogul la început de an școlar: chemarea de a păzi mintea de risipire și de a nu lăsa tehnologia, graba și zgomotul să ocupe întregul spațiu interior, făcând loc lecturii, tăcerii, rugăciunii și gândului așezat.

A debutat apoi dialogul serii, „Valoarea imaginii în misiunea Bisericii – pentru o cultură a Luminii”, susținut de părintele prof. univ. dr. habil. Constantin-Valer Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, și Andrei-Victor Dochia, jurnalist și producător al emisiunilor Universul Credinței și Bucuria credinței de la Televiziunea Română.

În cuvântul său, părintele Constantin Necula a așezat tema imaginii în strânsă legătură cu lumina, icoana și felul în care omul contemporan este chemat să-și educe privirea într-o lume dominată de ecrane și de succesiunea rapidă a imaginilor. Vorbind despre Biserică drept o adevărată „hartă a cerului”, despre chipurile sfinților ca purtătoare de lumină și despre nevoia revenirii la o „geometrie sacră a privirii”, părintele profesor a subliniat că întâlnirea cu icoana, cu pictura bisericească și cu rugăciunea poate reașeza vederea omului în adevăr și în liniște, scoțând-o din risipirea cotidiană: „Omul modern are la îndemână o vindecare de toate ecranele lumii, și anume avem la îndemână liturghia ochilor. N-ar fi rău să învățăm să privim picturile de pe pereți, dincolo de texte, și să nu ne mai lăsăm adumbriți doar de albastrul calculatorului, ci să trecem cu ochii spre alb-negrul cărții din care citim rugăciunea.”

Domnul Andrei-Victor Dochia și-a mărturisit bucuria de a participa la întâlnirea de la Moldovița, amintind totodată ritmul cu totul aparte al zilelor petrecute în Bucovina alături de părintele Constantin Necula: 20 de emisiuni de aproximativ o jumătate de oră, realizate în numai trei zile și jumătate. Din perspectiva celor 24 de ani de televiziune, producătorul TVR a vorbit despre responsabilitatea celui care lucrează cu imaginea. Din clipa în care camera este așezată pe trepied, jurnalistul alege ceea ce telespectatorul va vedea și, deopotrivă, ceea ce va rămâne în afara cadrului, durata unei imagini pe ecran, succesiunea și montajul ei. În lipsa bunei-credințe, o asemenea putere poate oferi celui de acasă o realitate distorsionată.

Seara a continuat cu un moment oferit în dar de Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, dirijată de pr. prof. Ionuț-Lucian Tablan-Popescu. În anul 2026, la Chorus InsideCroația, tinerele sucevence au dobândit Medalia de Aur și trofeul categoriei Polyphonic Profane Music, precum și Marele Trofeu al concursului, acordat cu punctaj maxim pentru prestația din categoria Folclor.

Repertoriul pregătit pentru seara de la Moldovița a cuprins „Sârba-n căruță”, de Gheorghe Danga, „Răsunetul Ardealului”, cu prof. și presb. Valentina Tablan-Popescu solistă, „Iac-așa”, după Simeon Nicolescu, și „Lie, ciocârlie”, cu soprana Iarina Căpușneac și Iustin Filip la fluier, în aranjamentul muzical al pr. prof. Lucian Tablan-Popescu.

A urmat un moment de aleasă prețuire, prin acordarea unor distincții eparhiale din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Pr. drd Ciprian-Constantin Blaga, consilier eparhial al Sectorului Cultural, ca delegat al chiriarhului, a înmânat Ordinul „Mușatinii” părintelui prof. univ. dr. Constantin-Valer Necula, în semn de recunoștință și prețuire pentru strădania în slujirea semenilor și pentru lucrarea sa pusă în slujba culturii și a Bisericii.

Tot din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul” a fost conferit jurnalistului Andrei-Victor Dochia, în semn de recunoștință pentru mediatizarea și popularizarea monumentelor istorice bisericești din cuprinsul eparhiei.

Cea de-a treia distincție a serii, Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”, a fost conferită Coralei de fete „Ciprian Porumbescu”, în semn de prețuire pentru lucrarea artistică prin care tinerele duc mai departe frumusețea muzicii românești. Membrele coralei au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic și a Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul volumele Decaloguri la praznice, Taine, ierurgii și icoane făcătoare de minuni, respectiv Chipul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în texte imnografice.

Și pentru că întâlnirile din tihna Chindiilor culturale „așază mereu între bucuriile lor și cartea care zidește”, a urmat lansarea celui mai recent volum semnat de părintele Constantin-Valer Necula, „Drumul spre Betleem. Meditații la Postul Nașterii Domnului”, publicat la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Editura Doxologia.

Doamna prof. Daniela Ceredeev a subliniat faptul că este „un volum care cuprinde 42 de scurte meditații omiletice, pe-alocuri cateheze, menite să ne însoțească prin fiecare zi a postului așteptării pe calea spre «zarea de lumină» ce ne vine dinspre Casa Pâinii. Un jurnal al călătoriei și-al călătoririi noastre înspre Betleem, sau, cum mărturisește părintele profesor în prefața cărții: un soi de foaie de parcurs pe perioade știute de timp și înveșmântate în simplitatea bucuriei, un fel de hartă de pelerinaj (…) dinspre inima noastră către Cel Ce vine.”

Întâlnirea, care s-a dovedit a fi prilej de comuniune în bucurie, transmisă în direct de Sectorul Media și Comunicare al Centrului Eparhial Suceava pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și pe paginile partenerilor media, s-a încheiat cu sesiunea de autografe oferite de autorul volumului lansat.

Pr. Ștefan Mihalcea