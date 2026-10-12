„Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”, o întâlnire cu arta și spiritualitatea, la Muzeul de Istorie Suceava

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul miercuri, 14 octombrie 2026, la ora 13:00, la vernisajul expoziției „Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”, care va avea loc în Sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 33.

Curatoriată de Emil Ene, de la Galeria Romană din București, expoziția reunește 41 de lucrări de pictură și grafică, oferind publicului prilejul de a descoperi universul artistic al lui Valentin Scărlătescu, un artist pentru care pictura devine o formă de expresie a interiorității și a reflecției spirituale.

Printre lucrările prezentate se numără și ,,Potir”, realizată în tehnică mixtă pe pânză, aflată în colecția de artă a Muzeului Național al Bucovinei.

Valentin Scărlătescu este artist plastic și restaurator și trăiește la Paris de peste trei decenii. Numele său este legat de grupul artistic „Prolog”, al cărui membru fondator este, alături de Paul Gherasim, Constantin Flondor, Christian Paraschiv, Horea Paștina, Ion Grigorescu, Mihai Sârbulescu și Matei Lăzărescu.

Format la Institutul de Arte „Nicolae Grigorescu” din București, artistul și-a aprofundat pregătirea profesională prin studii de masterat în conservarea bunurilor culturale de patrimoniu la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din București și al Maison des Artistes din Paris, Franța.

Prin această expoziție, Muzeul Național al Bucovinei continuă să aducă în atenția publicului personalități și creații reprezentative ale artei contemporane, oferind vizitatorilor ocazia de a se apropia de un univers artistic în care sensibilitatea plastică și dimensiunea spirituală se întâlnesc.

Proiectul expozițional este realizat în parteneriat cu Galeria Romană din București și a fost aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.