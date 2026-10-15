Există artiști pentru care pictura depășește granițele expresiei plastice și devine o formă de rugăciune, un exercițiu de interiorizare și o cale de apropiere de sacru. În acest univers se înscrie creația lui Valentin Scărlătescu, artist plastic și restaurator stabilit la Paris de peste trei decenii, membru fondator al grupului artistic Prolog, a cărui operă a fost adusă în atenția publicului sucevean prin expoziția „Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”, deschisă la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava.

Cele 41 de lucrări de pictură și grafică, curatoriate de Emil Ene, de la Galeria Romană din București, alcătuiesc un parcurs vizual în care lumina, materia și spiritualitatea se întâlnesc firesc. Lucrările de pe simeze te invită la contemplare, la încetinirea ritmului cotidian și la redescoperirea unei relații profunde cu lumea interioară.

Dimensiunea spirituală a creației lui Valentin Scărlătescu este surprinsă atât de titlul expoziției, cât și de reflecțiile cuprinse în catalogul dedicat evenimentului. În textul său, dr. Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, aduce în atenție repere importante ale universului artistic al pictorului, contribuind la înțelegerea unei opere în care expresia plastică se întâlnește cu reflecția asupra sacrului.

„Valentin Scărlătescu – Pictura ca metanie”, la Muzeul de Istorie. Între lumină, materie și spiritualitate

„Îmi place să cred că cel mai bine vorbesc lucrările”

Pentru curatorul Emil Ene, lucrările artistului Valentin Scărlătescu au capacitatea de a transmite prin ele însele, fără a avea nevoie de explicații suplimentare: „Îmi place să cred că cel mai bine vorbesc lucrările, pentru că totdeauna am fost fericit să colaborez cu artiști care prin lucrările lor, doar puse pe simeze, nu mai trebuie să spui nimic…”.

Referindu-se la artist și la starea de concentrare în care acesta intră în timpul creației, curatorul face o comparație sugestivă între actul picturii și gestul ritualic al metaniei: „Cunoscându-l pe Valentin, am observat că atunci când lucrează, desenează sau pictează, intră în acea stare psihică și fizică asemănătoare unui călugăr, care prin forță și concentrare, în momentul rugăciunii face acele metanii creând impresia privitorului că se transformă într-o formă de energie și smerenie supranaturală”.

Cele două mărturii ale curatorului Emil Ene conturează cheia de lectură a expoziției: pictura nu este doar un rezultat al măiestriei tehnice, ci și expresia unei stări interioare, a unei concentrări care apropie gestul artistic de reculegere. În acest context, imaginea devine un spațiu al întâlnirii dintre sensibilitatea plastică și spiritualitate.

„Valentin Scărlătescu – Pictura ca metanie”, la Muzeul de Istorie. Între lumină, materie și spiritualitate

Lemnul vechi

Un loc aparte în universul lui Scărlătescu îl ocupă materia, în special lemnul vechi, pentru care artistul manifestă un interes deosebit. Multe dintre lucrări au rame din lemn alese chiar de el, în acord cu atenția acordată materialelor și cu respectul pentru timpul pe care acestea îl poartă în structura lor. Totodată, luminozitatea picturilor invită privitorul să se apropie, să le privească din unghiuri diferite și să descopere treptat detaliile și sensurile ascunse. Sunt lucrări care cer răgaz și disponibilitatea unei priviri atente.

Membru fondator al grupului Prolog, alături de Paul Gherasim, Constantin Flondor, Christian Paraschiv, Horea Paștina, Ion Grigorescu, Mihai Sârbulescu și Matei Lăzărescu, Valentin Scărlătescu face parte dintr-o experiență artistică în care reflecția asupra naturii, luminii și sacrului ocupă un loc important. Format la Institutul de Arte „Nicolae Grigorescu” din București, artistul și-a aprofundat pregătirea prin studii de masterat în conservarea bunurilor culturale de patrimoniu la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Parcursul său reunește astfel sensibilitatea creatorului și rigoarea restauratorului.

„Valentin Scărlătescu – Pictura ca metanie”, la Muzeul de Istorie. Între lumină, materie și spiritualitate

Catalogul „Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”

Vernisajul de la Suceava a fost însoțit de lansarea catalogului „Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”, realizat de Irina Țibulcă, de la Muzeul Național al Bucovinei. Volumul completează întâlnirea cu opera artistului și oferă publicului repere suplimentare pentru înțelegerea demersului său artistic.

Prin această expoziție, Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Galeria Romană din București, propune o întâlnire cu opera unui artist contemporan, care este și un prilej de reflecție asupra rostului picturii. În universul lui Valentin Scărlătescu, actul de a picta devine un gest de concentrare și smerenie, iar imaginea, o posibilă cale către liniște și lumină.

Expoziția este găzduită de Sala Media a Muzeului de Istorie din Suceava până la finele lunii octombrie și este realizată în parteneriat cu Galeria Romană din București, cu finanțarea Consiliului Județean Suceava.