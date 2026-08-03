Valentin Sava aduce la Suceava o expoziție-eveniment dedicată picturii contemporane

Pictorul Valentin Sava își expune lucrările în fața publicului sucevean, în cadrul expoziției „Valentin Sava. Pictură”, eveniment cultural organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Vernisajul va avea loc joi, 6 august 2026, de la ora 13:00, în Foaierul Muzeului de Istorie.

Expoziția reunește o selecție reprezentativă de lucrări semnate de Valentin Sava, pictor și profesor universitar doctor abilitat, personalitate de referință a artei contemporane românești și Professor Emeritus al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Cu o activitate artistică și didactică desfășurată pe parcursul a peste patru decenii, Valentin Sava s-a remarcat printr-un stil inconfundabil, în care peisajul, portretul și compoziția se îmbină într-un discurs plastic de o mare forță expresivă. Lucrările sale se disting prin rafinamentul cromatic, echilibrul compozițional și dialogul permanent dintre tradiție și modernitate.

În cadrul vernisajului, expoziția va fi prezentată de dr. Minola Iutiș, muzeograf la Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, care va evidenția reperele esențiale ale creației lui Valentin Sava și contribuția sa la evoluția picturii românești contemporane.

Publicul este invitat să descopere o expoziție ce oferă o incursiune în universul artistic al unuia dintre cei mai apreciați pictori români ai prezentului, un creator care transformă observația realității într-un limbaj plastic profund și sensibil. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 6–29 august 2026, în Foaierul Muzeului de Istorie al Muzeului Național al Bucovinei. Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.