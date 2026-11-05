Vaccinări antirabice de urgență în câteva sate, după focarele de turbare confirmate recent

La sediul Instituției Prefectului județului Suceava a avut loc, joi, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), convocată în urma confirmării unor cazuri de rabie la două bovine în satul Giurgești, comuna Vulturești, plus la o a treia bovină, a unui crescător din satul Românești, comuna Grănicești, după cum am arătat din ediția de ieri a Monitorului de Suceava.

Aceste cazuri vin după alte două confirmări de turbare, luna trecută, un caz tot la o bovină și unul la o vulpe.

Aceste date arată destul de evident că virusul mortal și pentru om și pentru animal circulă prin județ.

În urma ședinței de la Prefectura Suceava s-a dispus declararea oficială a focarelor și efectuarea anchetelor epidemiologice de către medicii veterinari, izolarea și plasarea sub observație a animalelor care au intrat în contact cu cele bolnave, efectuarea vaccinărilor antirabice de necesitate la oamenii care au intrat în contact cu animalele bolnave, informarea proprietarilor de animale cu privire la obligațiile legale privind înregistrarea și vaccinarea animalelor, precum și raportarea oricăror modificări de comportament la animale.

Vaccinări antirabice la toate bovinele din patru sate

Măsuri concrete importante sunt vaccinările antirabice de urgență la toate bovinele din satele Giurgești, Osoi și Valea Glodului (comuna Vulturești) și din Bahna Arini – Preutești, adică pe o rază de 3 kilometri în zona focarului cu două bovine confirmate cu turbare.

S-a dispus, de asemenea, vaccinarea antirabică de completare la câini și pisici în aceleași sate și vaccinarea antirabică manuală la vizuinile de vulpi, din fondurile de vânătoare.

Centrul Local de Combatere a Bolilor a mai dispus ca administratorii fondurilor de vânătoare să intensifice acțiunile de vânătoare a vulpilor și să fie intensificate acțiunile de capturare a câinilor fără stăpâni.

Vulpile sunt principalul vector de transmitere a rabiei din pădure în zonele locuite, însă câinii fără stăpân pot fi un vector la fel de important.

Faptul că rabia s-a confirmat la mai multe bovine arată că virusul a circulat destul de mult, bovina fiind un ”fund de sac” al virusului. Adică, acesta a mai circulat și pe la alte specii înainte de a ajunge la vacă, cel mai probabil pe la vulpi și chiar și printre câinii sălbăticiți.

Sucevenii sunt îndemnați să evite contactul cu animalele sălbatice sau domestice care prezintă un comportament neobișnuit și să anunțe imediat medicul veterinar sau Direcția Sanitar Veterinară Suceava în cazul apariției oricărei suspiciuni, adică animale agresive, vulpi care nu fug de oameni și se apropie de ei prea mult, animale muribunde ori deja moarte.

Numărul de telefon al Direcției Sanitar Veterinare Suceava unde se pot face sesizări cu caracter permanent este 0230 522 848.

Virusul se transmite la om cel mai facil prin mușcătură.

Mai rar, virusul se poate transmite dacă saliva sau țesutul nervos al unui animal infectat vine în contact direct cu o rană deschisă, o tăietură, o zgârietură profundă sau cu membranele mucoase ale omului.

Dacă nu se intervine imediat, virusul este mortal și la om.