Învățământ universitar

USV va aduce elevi din trei județe în laboratoarele de la Moara cu un autocar electric propriu

USV va aduce elevi din trei județe în laboratoarele de la Moara cu un autocar electric propriu
USV va aduce elevi din trei județe în laboratoarele de la Moara cu un autocar electric propriu

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) transformă modul în care se desfășoară stagiile de practică pentru învățământul profesional. În cadrul proiectului regional DUAL-USV, elevi din 20 de licee din județele Suceava, Botoșani și Neamț vor beneficia de stagii de practică în laboratoarele și atelierele avansate din Campusul 2 de la Moara, a declarat miercuri rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian. Pentru a asigura transportul elevilor, universitatea a achiziționat un autocar electric.

Campusul integrat pentru învățământ dual, dezvoltat pe un teren de 30 de hectare administrat de USV în comuna Moara, a fost conceput special pentru a pregăti forța de muncă la standardele actuale. Elevii înscriși pe această rută profesională vor avea acces la facilități din domenii precum mecanică și autovehicule rutiere, inginerie electrică și electromecanică, în laboratoare cu echipamente avansate.

Pentru a facilita mobilitatea, USV a investit într-un autocar electric pentru transportul grupurilor de elevi din cele trei județe partenere, Suceava, Botoșani și Neamț.

Proiectul DUAL-USV, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reprezintă o soluție pe termen lung la deficitul de personal calificat acuzat de angajatorii locali. Elevii nu doar că vor învăța pe echipamente identice cu cele din fabrici, dar vor beneficia și de o rută completă de dezvoltare, având posibilitatea de a-și continua studiile la nivel universitar, tot în regim dual, în cadrul facultăților de profil din Suceava.

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